Borzni koronazlom regij ni diskriminiral

Letošnje prvo četrtletje se bo šlo v zgodovino zapisalo kot najbolj negativno in z največjimi dnevnimi nihanji v več kot stoletni zgodovini modernih delniških trgov. Še nikoli se nismo vlagatelji v samo nekaj tednih tako bliskovito prebudili iz pravljičnega sna v globalno zdravstveno in gospodarsko katastrofo.Na finančnih trgih je večina najpomembnejših delniških trgov danes v evrih od 25 do 30 odstotkov pod rekordnimi vrednostmi, ki so jih dosegli 19. februarja, oziroma za malo več kot 20 odstotkov nižje kot na začetku leta.Po nekaterih podatkih je bila marca amplituda nihanja na delniških trgih celo močnejša kot pri ...