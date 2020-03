Borzni zlom: polomu cen nafte sledijo še delniški trgi

Na evropskih in ameriških finančnih trgih se obeta nov izjemno slab dan, potem ko so globok padec doživele azijske borze in je pravi zlom doživela cena nafte.Nafta brent se je pocenila za več kot četrtino. Razlog za največji dnevni zdrs po letu 1991 in drugi največji padec v zgodovini je razpad kartela Opec+, povezave, ki poleg članic naftnih držav Opec vključuje še Rusijo. Ta povezava se je zadnja leta dogovarjala o načrpanih količinah nafte in dokaj uspešno vzdrževala ceno nafte med 50 in 60 dolarji za sod. Savdska Arabija je zaradi propada dogovora za petino znižala cene svojim pogodbenim partnerjem in napovedala ...