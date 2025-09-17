  • Delo d.o.o.
    Novice

    Bosch napovedal nove obsežne varčevalne ukrepe

    Najnovejši cilj je znižati stroške v avtomobilski diviziji za 2,5 milijarde evrov na leto do leta 2030.
    Bosch čaka prestrukturiranje, zniževanje stroškov in optimizacija proizvodnega portfelja. FOTO: Thierry Roge/Reuters
    Bosch čaka prestrukturiranje, zniževanje stroškov in optimizacija proizvodnega portfelja. FOTO: Thierry Roge/Reuters
    17. 9. 2025 | 08:56
    5:17
    Nemški dobavitelj avtomobilske industrije Bosch, eden največjih industrijskih delodajalcev v Evropi in kupec številnih slovenskih podjetij, je napovedal obsežen program varčevalnih ukrepov. Ti vključujejo zapiranje od 12.000 do 14.000 delovnih mest po svetu, skrajšanje delovnega časa za približno 10.000 zaposlenih v Nemčiji ter reorganizacijo poslovnih enot. Ukrepi so odziv na prehod k električnim vozilom in povečan konkurenčni pritisk iz Azije.

    Avtomobilski sektor v Nemčiji že več let občuti posledice upada povpraševanja in visokih stroškov prestrukturiranja. Elektrifikacija vozil zahteva milijardne naložbe, prihodki iz klasičnih segmentov – motorjev z notranjim zgorevanjem in avtomobilske elektronike – pa padajo. V Nemčiji se krepi pritisk kitajskih proizvajalcev, ki ponujajo električna vozila po nižjih cenah.

    Generalni direktor Boscha Stefan Hartung je v nedavni izjavi za Stuttgarter Zeitung opozoril, da podjetje »ne bo moglo obiti nadaljnjih odpuščanj«. Podobno sta v intervjuju poudarila tudi vodja avtomobilske divizije Markus Heyn in delovni direktor Stefan Grosch, ki sta priznala, da »brez dodatnih varčevalnih ukrepov in zmanjšanja števila zaposlenih cilja ne bo mogoče doseči«. Bosch po vsem svetu zaposluje približno 420.000 ljudi, v Sloveniji približno 1600.

    Odpuščanje in krajši delovni čas

    Po podatkih Stuttgarter Zeitung Bosch načrtuje ukinitev od 12.000 do 14.000 delovnih mest po svetu, od tega skoraj 7000 v Nemčiji. Najbolj prizadeti bodo oddelki, ki razvijajo programske rešitve za avtomobilske računalnike in sisteme za pomoč voznikom. Že prej je podjetje napovedalo ukinitev približno 5500 delovnih mest v segmentu »cross-domain computing solutions« oziroma enoti za izdelavo celovitih industrijskih rešitev.

    Poleg odpuščanj bo okoli 10.000 zaposlenih v Nemčiji prešlo na skrajšani delovni čas. Tedenska obveznost se bo zmanjšala s 40 na 35 ur, kar pomeni tudi proporcionalno znižanje plače. V Boschevi hčerinski družbi Bosch Engineering v Abstattu in Holzkirchnu so takšne ukrepe že uvedli za približno 2300 zaposlenih.

    Del varčevanja pa ne bo vezan le na kadre. Bosch želi stroške znižati tudi z optimizacijo proizvodnih procesov, znižanjem materialnih in energetskih izdatkov ter uporabo umetne inteligence za povečanje produktivnosti poroča Stuttgarter Zeitung. Varčevalni ukrepi bodo vključevali tudi posredna področja, kot so administracija in podporne službe.

    Socialni dialog in odziv zaposlenih

    Bosch poudarja, da bo ukrepe izvajal »v sozvočju s socialnimi partnerji«. Dogovori s sindikati in delavskimi sveti predvidevajo, da se množična odpuščanja vsaj do konca leta 2027 ne bodo izvajala brez socialnih korektivov. To pomeni, da bodo del krčenja izpeljali z naravnim odlivom, prostovoljnimi odhodi in prezaposlitvami. Kljub temu so sindikati opozorili, da bodo ukrepi prizadeli predvsem visoko kvalificirane kadre na področjih programske opreme in razvoja – torej tam, kjer Nemčija sicer želi graditi konkurenčno prednost. Med zaposlenimi vlada negotovost, saj posegi vključujejo tudi ukinjanje nekaterih ugodnosti in omejevanje dela od doma.

    Čeprav so varčevalni ukrepi obsežni, Bosch vztraja, da jih spremljajo velike naložbe v prihodnost. Podjetje vloži več kot deset milijard evrov na leto v raziskave in razvoj, predvsem v električna vozila, baterijske sisteme, vodikove pogone in napredne programske rešitve ter toplotne črpalke. Heyn je poudaril, da je »prilagoditev stroškov nujna, če želi Bosch ostati konkurenčen in hkrati financirati razvoj novih tehnologij«. Analitiki opozarjajo, da je ravnotežje med rezanjem stroškov in vlaganjem v inovacije tvegano: pretirano krčenje lahko oslabi razvojno sposobnost podjetja, premalo ukrepov pa ogrozi finančno stabilnost.

    Bosch se z varčevalnimi ukrepi vključuje v širši trend nemške avtomobilske industrije, kjer tudi drugi proizvajalci, kot sta Volkswagen in Mercedes-Benz, ter tudi Ford znižujejo stroške in zmanjšujejo število zaposlenih.

    V Boschu gre za enega največjih programov varčevanja v zadnjih desetletjih. Vodstvo zagotavlja, da bodo ukrepi izvedeni socialno sprejemljivo, a jasno je, da bo posledice občutilo več tisoč zaposlenih, še posebno v Nemčiji. Ključno vprašanje ostaja, ali bo podjetju uspelo ohraniti ravnovesje med kratkoročnimi prihranki in dolgoročno inovacijsko močjo, ki jo zahteva prehod k električni mobilnosti.

    Novice  |  Slovenija
    Več iz teme

    avtomobilska industrijaBoschNemčija

