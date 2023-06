Boštjan Napast se vrača v energetiko

Boštjan Napast s 1. julijem postaja šef Hrvaške skupine podjetij Energia naturalis v lasti Pava Vojnovca, poroča T-Portal. Vujnovac, ki se je v zadnjih letih izstrelil med najpomembnejše hrvaške poslovneže in lastnike, pa se umika med nadzornike. To je priprava na IPO (prva javna ponudba delnic) in investicijski cikel v višini milijarde evrov.

Vujnovac javnosti sporoča, da je si je Boštjana Napasta dolgo želel v svoji ekipi, saj gre za »velikega profesionalca«, zdaj pa so se okoliščine obrnile tako, da sta si segla v roke. Spomnimo, Napasta, dolgoletnega direktorja Geoplina, je kariera nato vodila v državno Luko Koper, tam pa so ga zamenjali. Ta teden je sicer Luka Koper na skupščin izglasovala rekordne dividende.

Kdo je Vujnovac

Pavao Vujnovac je leta 2006 prišel v lokalno plinsko podjetje PPD, ki ga je 2010 odkupil, podjetje je postalo regionalni igralec in je jedro Energie naturalis, navaja na svoji spletni strani. Posle so nato širili še v logistiko, kjer so kupili Luko Ploče, trgovanje s surovinami, je solastnik družbe Pevex, ki ima v lasti trgovine Pevec, ter je najpomembnejši lastnik Fortenove, omenja se kot nekdo, ki bi jo lahko odkupil in presekal rusko-arabski gordijski vozel.

Energetik ali logist

Junija smo z Napastom opravili intervju, eno od vprašanj je bilo, ali je energetik ali logist. »Energija je postala ena pomembnejših tem globalne ekonomije. Konkurenčnost gospodarstva je odvisna od zanesljivih in konkurenčnih inputov. Brez konkurenčnih pogojev za energijo si težko predstavljam konkurenčnost gospodarstva. Moj fokus je bil na logistiki, so me pa kolegi v času energetske krize spraševali, kako gledam na stanje in razvoj trga energentov. Izmenjali smo si mnenja in stališča. Spomnim se obdobja, ko sta bila plin in elektrika izjemno poceni. Takrat nihče ni razmišljal o dolgoročnih zakupih, saj so bili energenti dostopni, tudi cenovno. Prišli smo v obdobje, ko je treba razmišljati v smeri zanesljivosti, v tem pogledu pa je cena ključna kategorija. Glede vprašanja, ali sem logist ali energetik, je odgovor oboje,« je povedal. Energia naturalis, kot rečeno, pokriva obe področji.