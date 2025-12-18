Boštjanu Košaku nov mandat na čelu Telekoma Slovenije

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je sedanjemu predsedniku uprave Boštjanu Košaku podelil nov štiriletni mandat. Ta mu začne teči 4. oktobra prihodnje leto.

Nadzorni svet je pri imenovanju upošteval dosedanje uspešno vodenje Telekoma Slovenije, doseganje odličnih rezultatov poslovanja, kontinuiteto pri izvajanju začrtanih strateških načrtov in projektov ter vodstvene in strokovne izkušnje, so sporočili iz največjega slovenskega operaterja.

Košak ima skladno s statutom tudi funkcijo mandatarja za pripravo predloga kandidatov za člane uprave. Po prejemu predloga kandidatov ima nadzorni svet namen celotno upravo za novo mandatno obdobje imenovati najkasneje do konca marca 2026, s čimer nadzorni svet sledi dobrim praksam korporativnega upravljanja glede pravočasnega imenovanja uprave družbe, so še sporočili prek spletne strani Ljubljanske borze.

»Imamo jasne skupne cilje: zagotavljati najboljše storitve, omrežje in infrastrukturo, uvajati inovacije ter vedno izboljševati uporabniško izkušnjo. Prepričan sem, da bomo nadaljevali uspešno pot razvoja in krepitve položaja Telekoma Slovenije kot vodilnega slovenskega ponudnika najsodobnejših IKT-storitev in rešitev,« je pri tem dejal Košak.