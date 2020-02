Boxmark odpušča 288 ljudi, v proizvodnji tekle solze

Trobiš: Ni črni petek, so pa ‘spomladanske’ spremembe

Direktor podjetja Boxmark Leather FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Nismo v krizi!«

V Bosni število zaposlenih raste

Uprava Boxmark Leather je vendarle spregovorila o več tednov trajajočih namigovanjih glede selitve proizvodnje iz Kidričevega na Balkan. Šele danes opoldne je pred javnost stopil direktor podjetja Boxmark Leather Marjan Trobiš , sicer tudi predsednik Združenja delodajalcev Slovenije.Trobiš je zanikal trditve, da Boxmark Leather v Kidričevem zapira proizvodnjo. »Dejstvo je, da smo leta 2017 in 2018 doživeli spremembe, ki se tičejo količine in se vežejo na nosilnost določenih projektov, rezultati pa so temu primerno pokazali negative v letu 2018. Rezultate smo v letu 2019 izboljšali, a še vedno ne toliko, kot bi morali, in temu primerno smo že v preteklih letih investirali v sodobne, nove izdelave, ki so manj delovno intenzivne – kar pomeni, da se gleda bolj na preciznost, natančnost in kakovost, česar z ročnim delom ne dosežeš,« je dejal.Posledično, kot pravi, so se odločili za korenito preoblikovanje podjetja, nove tehnologije pa pomenijo, da je ta hip 288 zaposlenih v podjetju odveč.»Nekateri so pisali, da je današnji dan za Boxmark črni petek. Ni govora o črnem petku, ampak je govor o spomladanski spremembi v Boxmarku,« je pokomentiral Trobiš.Odpuščanja naj bi končali v aprilu: »Spremembe pomenijo, da se bomo od nekaterih zaposlenih morali posloviti. O številu javno nismo govorili, ker smo se hoteli pogovoriti z osebami, ki bodo prizadete in imajo prve pravico izvedeti, kaj bomo storili.«288 ljudi se poslavlja v dveh sklopih, danes so odslovili že 175 oseb, preostalim bodo odpovedi pogodb o zaposlitvi vročili do konca aprila.Trobiš je še dejal, da sodelujejo z zavodom za zaposlovanje, odpuščenim pa so ponudili pomoč pri iskanju službe: »Poskušali smo držati socialno merico. Osebam, ki bodo lažje našle drugo zaposlitev, smo dali prednost pri odpovedih.«Merila za odpuščanje sodelavcev so uskladili s sindikatom, v obzir pa so vzeli tudi druge dejavnike, kot so družina, število otrok, zaposlenost preostalih v družini: »Za vsakogar, ki je dobil odpoved, je to udarec, zato moramo sodelavcem stati ob strani.«18 zaposlenih se bo letos upokojilo. »Te bomo pospremili do upokojitve.« Krivdno je bil po besedah Trobiša odpuščen le en zaposleni, a ta primer menda ni imel zveze s prestrukturiranjem podjetja. 14 delavcev je, ko so slišali za odpuščanja, samih dalo odpovedi.V programu prestrukturiranja so načrtovane tudi premestitve ljudi na druga delovna mesta: »Premestitve se že dogajajo, v programu je 900 ljudi. Program prestrukturiranja pomeni, da moramo delovna mesta, ki jih interno spreminjamo, navesti, zato smo preventivno takšno številko predvideli.«Na očitke, da je Boxmark v krizi, Trobiš odgovarja: »Če bi bil Boxmark v krizi, se danes ne bi pogovarjal z vami, da bomo prestrukturirali, ne bi se mogel pogovarjati o načrtih za prihodnjih deset let. Kriza pomeni, da nimamo druge možnosti, kot da odpuščamo še naprej. Za to pa v našem primeru ne gre.«Na nadaljnje očitke, da so šivilje v podjetju slabo plačane, je Trobiš dejal, da je takega mnenja skoraj vsakdo, ki je zaposlen v določenem podjetju: »Vsi govorimo, da smo slabo plačani, ne poznam nikogar, ki bi rekel, da je s svojo plačo zadovoljen. Vsak si prizadeva za višjo plačo. Moramo pa gledati, kaj za to plačo delamo in kaj delodajalec za to delo od kupca dobi. Glede na to moram povedati, da so šivilje v Boxmarku pošteno plačane.«Trobiš je v luči odpuščanj še pristavil, da bi v podjetju z veseljem zaposlili 20 inženirjev in razvojnikov – toliko jih trenutno potrebujejo, a jih na trgu ni: »V Sloveniji jih skoraj ne bo mogoče najti, zato tudi že prek meja po Evropi iščemo kvaliteten kader.« Boxmark , katerega temeljna dejavnost je izdelovanje usnjenih sedežev, se je predlanskim soočil z desetmilijonsko izgubo, lani so izgubo zmanjšali za polovico, tehnološke spremembe zdaj peljejo v smer pozitivnih številk, pravi prvi mož podjetja. Zajadrali so na letalski trg, ker menda uspešno konkurirajo globalnim akterjem, in se bolje pozicionirali tudi na avtomobilskem trgu.V proizvodnji v Bosni je število delavcev medtem naraslo na več kot 900 ljudi.