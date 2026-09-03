Branko Bračko imenovan za predsednika uprave SDH

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (NS SDH) je na današnji seji za predsednika uprave SDH imenoval Branka Bračka. Štiriletni mandat bo nastopil 1. oktobra 2026, ko se izteče mandat mag. Žigi Debeljaku, ki je v začetku junija z nadzornim svetom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Uprava bo od 1. oktobra 2026 dalje delovala v sestavi predsednik uprave Branko Bračko in član uprave Janez Tomšič.

Imenovanje je rezultat izbirnega postopka na podlagi javnega razpisa, ki ga je nadzorni svet skladno z ZSDH-1 objavil 3. julija 2026, rok za prijave pa se je iztekel 31. julija 2026. Na razpis je prispelo osem prijav. Nominacijska komisija nadzornega sveta je na podlagi predloženih dokazil in izjav kandidatov preverila izpolnjevanje pogojev iz ZSDH-1 in ZGD-1 in oblikovala ožji izbor kandidatov. Kandidati ožjega izbora so opravili strukturirane razgovore.

Mandat do septembra 2030

Pri ocenjevanju je komisija upoštevala vodstvene in organizacijske izkušnje kandidatov, poznavanje korporativnega upravljanja in prestrukturiranja kapitalskih naložb ter razumevanje vloge SDH in dejavnosti njegovega portfelja. Upoštevala je tudi osebnostne kompetence kandidatov in njihovo vizijo vodenja. Na podlagi celovite ocene je nadzornemu svetu predlagala Branka Bračka, ki ga je nadzorni svet po obravnavi dokumentacije in ocen imenoval za mandat do 30. septembra 2030.

Predsednica nadzornega sveta Suzana Bolčič Agostini je pojasnila: »Nadzorni svet je pri izbiri predsednika uprave izhajal iz jasno opredeljenih strokovnih in zakonskih kriterijev ter potreb SDH v prihodnjem obdobju. Branko Bračko nas je prepričal z vodstveno širino, poznavanjem kompleksnih poslovnih sistemov ter jasnim razumevanjem vloge in prihodnjega razvoja SDH. Ocenjujemo, da bo s svojimi izkušnjami pomembno prispeval h komplementarnosti uprave ter nadaljevanju stabilnega in učinkovitega delovanja SDH. Novi upravi želim uspešno delo.«

Branko Bračko, novoimenovani predsednik uprave SDH, je ob imenovanju povedal: »Zahvaljujem se nadzornemu svetu za izkazano zaupanje. Vodenje SDH razumem predvsem kot odgovornost do premoženja v državni lasti. Poklicno pot sem gradil v proizvodnem podjetju na mednarodnih trgih, kjer sem se naučil, kako nastaja vrednost in kaj jo dolgoročno ohranja. Ta znanja prinašam v SDH. S sodelavkami in sodelavci bom nadaljeval dosledno uveljavljanje visokih standardov korporativnega upravljanja v družbah s kapitalsko naložbo države. Med prvimi nalogami bosta uresničevanje letnega načrta upravljanja naložb za leto 2026 in priprava načrta za leto 2027.«

Kdo je novi predsednik uprave

Branko Bračko (1967) je univerzitetni diplomirani inženir strojništva z več kot 30-letnimi vodstvenimi izkušnjami na področjih gospodarstva, mednarodnega poslovanja in korporativnega upravljanja. Večino svoje poklicne poti je opravljal v Skupini Unior, kjer je med letoma 2012 in 2025 opravljal funkcijo člana uprave družbe Unior ter sodeloval pri vodenju in upravljanju skupine.

V svoji karieri je pridobil obsežne izkušnje s strateškim in operativnim vodenjem, finančnim prestrukturiranjem in refinanciranjem, upravljanjem kapitalskih naložb ter korporativnim upravljanjem družb v Sloveniji in tujini.