Brazilsko gospodarstvo v krču

Največjih ugodnosti so deležni sodstvo in oborožene sile.

Izid oktobrskih splošnih volitev v Braziliji bo odvisen od dveh vprašanj: kriminala in denarnic volivcev. Predsednik Luiz Inácio Lula da Silva, znan kot Lula, stavi na to, da mu bo gospodarstvo prineslo ponovno izvolitev. Letna rast okoli tri odstotke že tri leta presega pričakovanja. Letna inflacija v višini 4,3 odstotka je po brazilskih merilih zanemarljiva. Brezposelnost je na rekordno nizki ravni. Toda opozicija prikazuje stanje v precej temnejši luči. Tarcísio de Freitas, desničarski guverner zvezne države São Paulo, pravi, da je država v »fiskalni krizi«. Finančni strokovnjaki opozarjajo na neizogibno recesijo. »Nismo še na oddelku intenzivne nege, a se temu približujemo,« pravi Armínio Fraga, nekdanji guverner brazilske centralne banke. Kako bolan je bolnik? Sedanja pot ...