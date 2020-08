FOTO:Brez državnih milijonov evrov bo stanovanj še vedno premalo

Ljubljana – Spremembe stanovanjskega zakona, ki so v javni obravnavi, so nujne in dobrodošle. Ne bodo pa omogočile, da bi odpravili primanjkljaj 4000 stanovanj v Ljubljani. Država bo morala zagotoviti sistemsko financiranje gradnje stanovanj, meni direktor ljubljanskega javnega stanovanjskega sklada Sašo Rink. Dostopnost stanovanj za mlade je slaba. Zadnja leta so nekateri stanovanjski skladi, denimo državni in ljubljanski, aktivni, medtem ko država iz proračuna ne namenja sredstev, je bil kritičen mladi raziskovalec s fakultete za družbene vede in soustanovitelj stanovanjske zadruge Zadrugator Klemen Ploštajner: »Zasebni ...