FOTO:Brez elektrike ni niti omrežij

»Stabilnost in zanesljivost elektroenergetskega sistema je ključno in najpomembnejše vodilo, ki mu elektroenergetiki sledimo podnevi in ponoči, 24 ur na dan, vse dni v tednu,« je večkrat slišati v energetskih vrstah. Nepredstavljivo se jim zdi, kako bi zanesljivost sistema lahko zagotavljali zgolj z razpršenimi in od vremena odvisnimi proizvajalci že v normalnih razmerah, kaj šele v izrednih razmerah, kakršne so letos.»Razmere v Nemčiji in Kaliforniji so spet pokazale, da so zaradi brezvetrja v severni Evropi oziroma celotni Kaliforniji mogoči istočasni izpadi celotnih polj vetrnih elektrarn, ki jih prizadete regije ne morejo ...