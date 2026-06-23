Brez inženirk ni tehnološke prihodnosti

Svetovni dan inženirk, ki ga pod pokroviteljstvom UNESCO obeležujemo 23. junija, opozarja, zakaj si Slovenija in Evropa ne moreta več privoščiti spregledanih žensk v tehnologiji. Skupna ambicija slovenskih tehniških fakultet, kjer so danes močno podzastopane, je 25-odstotni vpis deklet.

Inženirstvo sooblikuje odgovore na ključne izzive

Svetovni dan inženirk UNESCO umešča v širši kontekst trajnostnega razvoja. Inženirstvo danes sooblikuje odgovore na ključne izzive sodobne družbe, in sicer od energetske varnosti in digitalizacije do zdravja, mobilnosti in industrije prihodnosti. naj spomnimo, da je svetovni dan inženirk leta 2014 ustanovilo britansko Združenje žensk v inženirstvu, leta 2017 pa je prejel pokroviteljstvo UNESCO in s tem status mednarodno priznanega dneva. UNESCO svetovni dan inženirk razume kot del širšega prizadevanja za enak dostop do znanosti in tehnologije ter za trajnostni razvoj družbe.

Talenti obstajajo, vendar se izgubljajo na prehodih med izobraževanjem, industrijo in podjetništvom.

»Znanost in inženirstvo sta temelj reševanja globalnih izzivov. Če pri tem odvračamo ali izgubljamo dekleta in ženske, izgubljamo znanje, ki ga nujno potrebujemo,« poudarja dr. Maja Zalaznik, predsednica Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Metka Škofic, urednica iniciative Inženirke in inženirji bomo!, pa opozarja na bazen talentov za inovacijski potencial: »Inženirstvo danes odloča o tem, kako bomo živeli jutri. Če pri razvoju rešitev ne sodeluje polovica talentov, si kot družba zavestno znižujemo kakovost inovacij.«

Kaj kažejo podatki

Dr. Eva Pirc, razvojna inženirka za elektroniko v Dewesoftu, in Metka Škofic, urednica iniciative Inženirke in inženirji bomo! ob obeležitvi svetovnega dneva inženirk. FOTO: Boštjan Bračič za Henkel

In kaj kažejo podatki na ravni Evrope? Kažejo, da talenti obstajajo, vendar se izgubljajo na prehodih med izobraževanjem, industrijo in podjetništvom. »V EU ženske predstavljajo 48 odstotkov doktorskih diplomantov, a prav na prehodu v tehnološko prakso pride do prvega sistemskega zloma. V inženirstvu je žensk le 29 odstotkov, v informacijsko‑komunikacijskih tehnologijah pa zgolj 21 odstotkov. Drugi zlom sledi v inovacijskem gospodarstvu: med ustanovitelji tehnoloških zagonskih podjetij je žensk 14,8 odstotka, med prijavitelji patentov pa le 9 odstotkov,« so v sporočilu zapisali v podjetju Mediade.

Danes je v Sloveniji med študenti STEM v povprečju približno tretjina žensk, vendar je na posameznih tehniških in inženirskih fakultetah njihov delež bistveno nižji, ponekod tudi pod 10 odstotkov.

Danes je v Sloveniji med študenti STEM v povprečju približno tretjina žensk, vendar je na posameznih tehniških in inženirskih fakultetah njihov delež bistveno nižji, ponekod tudi pod 10 odstotkov. »Skupaj s tehniškimi fakultetami v konzorciju Inženirke in inženirji bomo! smo si letos zastavili cilj, da vsaj 25 odstotkov deklet postane nova normalnost,« pravi Škofic. S tem se Slovenija umešča v evropski cilj 40-odstotnega vpisa deklet na terciarne STEM študije. K uresničevanju ambicije poleg pobude Inženirke leta prispeva tudi platforma KAMbi, ki mladim predstavlja priložnosti STEM poklicev prihodnosti.

Kot poudarja tudi Jelena Barukčić Jelečević iz AHK Hrvaško-nemške gospodarske zbornice, ki izbor Inženirka leta organizira na Hrvaškem, ne gre za kvote, temveč za odstranjevanje ovir – od stereotipov do pomanjkanja informacij in zgledov: »Ko dekleta vidijo, kaj inženirstvo v resnici je, zanimanje obstaja. Raziskave potrjujejo, da so pri STEM predmetih enako uspešne kot fantje, a pogosto z manj samozavesti. Zato so ključni vidni ženski vzori, ki pokažejo, da je ta pot tudi njihova.«

Vloga gospodarstva

Pri uresničevanju teh ciljev ima pomembno vlogo tudi gospodarstvo. In ob letošnjem svetovnem dnevu inženirk INWED 2026 je podjetje Henkel Maribor na povabilo direktorice Amal Benfarhone inženirkam omogočilo študijski ogled proizvodnje. Tako so, kot še navajajo v sporočilu, nominiranke za Inženirko leta, ki mlade navdušujejo za STEM študije v Sloveniji in na Hrvaškem, imele priložnost spoznati delovanje proizvodnega obrata, tehnološke procese ter vlogo inženirstva pri zagotavljanju kakovosti, varnosti in trajnosti v sodobni industriji. Takšni vpogledi v realno industrijsko okolje omogočajo, da je inženirstvo predstavljeno kot konkreten, odgovoren in vpliven poklic in ne kot abstraktno znanje, temveč kot praksa, ki neposredno vpliva na izdelke in vsakdanje življenje.

Raziskave potrjujejo, da so pri STEM predmetih ženske enako uspešne kot fantje, a pogosto z manj samozavesti – zato so ključni vidni ženski vzori, ki pokažejo, da je ta pot tudi njihova.

Emina Mesić, inženirka proizvodne odličnosti v podjetju Henkel Maribor iz generacije Inženirka leta 2024 med svojo predstavitvijo. FOTO: Boštjan Bračič

Pri tem ima pomembno vlogo okolje raznolikosti, ki podpira razvoj talentov in inoviranja., inženirka proizvodne odličnosti v podjetju Henkel Maribor iz generacije Inženirka leta 2024, pa dekletom polaga na srce, naj poiščejo okolje, v katerem bodo lahko zacvetele, kjer bodo njihove ideje dobile priložnost in kjer bodo lahko rasle skupaj z drugimi. »Inženirstvo ni le končni rezultat – je celoten proces ustvarjanja, sodelovanja in izboljševanja,« še pravi Emina Mesić.