Brez plinske infrastrukture energetski prehod ne bo uspel

Evropski energetski sistem se spreminja, vendar plinska infrastruktura s tem ne izgublja nujno svoje vloge. Nasprotno, v prihodnje bi lahko postala pomemben del sistema, ki bo temeljil predvsem na električni energiji iz obnovljivih virov. Omrežja bo mogoče prilagoditi za transport vodika in ogljikovega dioksida, že danes pa lahko sprejemajo tudi biometan in sintetični metan. Vprašanje pa je, kdo bo financiral preobrazbo in kako zagotoviti, da bodo naložbe zanimive tudi za zasebni kapital. Arno Büx, predsednik združenja Gas Infrastructure Europe (GIE), izvršni direktor družbe FluxSwiss in višji podpredsednik skupine Fluxys za komercialne dejavnosti, opozarja, da je treba ambicije prilagoditi gospodarski stvarnosti. Dosedanja vodikova strategija ni bila uspešna, pretirano osredotočanje na ...