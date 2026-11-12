Brez pologa za stanovanjski kredit, subvencioniranje obrestne mere – a ne za vse

»Predlog prinaša dve ključni točki. Prvič, državno poroštvo. Država bo zagotovila začetni polog, ki ga mladim družinam ne bo treba plačati. Drugič, subvencionirali bomo obrestno mero, nad enim odstotkov, največ 2,5 odstotne točke. Pomembno je, da je subvencija predvidena za celotno obdobje plačevanja. S tem jim ne pomagamo le do kredita, ampak tudi pri odplačevanju,« je ob predstavitvi predloga zakona o reševanju prvega stanovanjskega problema dejal državni sekretar na ministrstvu za finance Peter Papež.

Predlog je ponazoril s primerom za 300.000 evrov kredita, za mlad par ali posameznika. Banka bi zahtevala 60.000 evrov pologa oziroma lastne udeležbe, po predlogu pa tega ne bi več zahtevala. Torej, 300.000 evrov kredita, na 30 let, ob 3,5-odstotni obrestni meri, bi mesečni obrok danes znašal 1347 evrov, po predlogu pa 965 evrov. To je 382 evrov manj vsak mesec, kar je več kot 4500 evrov na leto in v 30 letih več kot 137.000 evrov prihranka za mladega ali mlado družino, je pojasnil. Dodal je še, da ne gre le za nakup novogradenj, ampak tudi za obnovo, tudi mansarde ali prizidka staršev.

Zakon je namenjen posameznikom do 35 let in mladim družinam ter bodočim staršem do 40 let. Ni namenjen le za tiste, ki so zaposleni za nedoločen čas, temveč tudi tistim za določen čas, samozaposlene in tistimi z rednimi dokazljivimi prihodki.

Poudaril je, da bodo banke še naprej preverjale kreditno sposobnost, država pa prevzema ta veliki del tveganja in pomoč bo namenjena neposredno mladim: »Mladi ne potrebujejo še ene razprave, zakaj so stanovanja nedostopna, potrebujejo konkretne rešitve in danes takšno rešitev dajemo v obravnavno. Ključ do prihodnosti je lasten dom, ne najemnina. Predlog zakona pa prinaša jasen cilj: manj denarja za obresti, več denarja za mlade in mlade družine in lažja pot do prvega lastnega doma.«

Peter Lovšin, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor, je dodal, da se s tem zakonom ne nadomeščajo drugi ukrepi, ampak se širi stanovanjska politika: »Začenjamo pri mladih, ker je prav, da pri prvem vstopu na stanovanjski trg pridejo do lastnih nepremičnin. Ne financiramo samo nakupa gradenj, ampak omogočamo tudi obnovo obstoječih površin.« Država ne nadomešča banke, kreditna presoja ostaja kot do zdaj, je dejal in dodal: »Predvsem je tudi pomembno z vidika celotne stanovanjske in prostorske politike, saj se smiselno bolje izkoristita stanovanjski fond in prostor, ki ga že imamo.«