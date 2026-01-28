Brez vključitve malih podjetij ni pokojninske varnosti

S članico uprave Triglava, pokojninske družbe Vido Šeme Hočevar o spremembah pokojninske zakonodaje in pomenu prostovoljnega dodatnega pokojninskega varčevanja.

Analize kažejo, da bi moral imeti posameznik po upokojitvi prihodke v višini vsaj 70 odstotkov zadnje plače, da bi ohranil svoj življenjski standard. Z dodatnim pokojninskim varčevanjem v zdajšnji obliki, skupaj s pokojnino iz prvega stebra, je to mogoče doseči, pravi Vida Šeme Hočevar. Foto osebni arhiv

Čeprav se je s pokojninsko reformo povečal tako imenovani odmerni odstotek, ki je osnova za izračun pokojnine, se bo zaradi daljšega zajema osnove za izračun še povečala razlika med zadnjo plačo posameznika in njegovo pokojnino. To razliko lahko učinkovito zmanjša prostovoljno dodatno pokojninsko varčevanje, a mora posameznik začeti varčevati s prvo zaposlitvijo. Varčevanja v pokojninskih skladih ni mogoče enostavno primerjati z drugimi oblikami varčevanja. Ena pomembnih prednosti je zaščita pred lastnimi vedenjskimi napakami, pravi Vida Šeme Hočevar iz Triglava, pokojninske družbe. Lani smo sprejeli pokojninsko reformo, toda prebivalci, sodeč po anketah, nekako ne zaupajo pokojninskemu sistemu? Naši prebivalci zelo verjamejo v prvi steber, torej sedanji pokojninski sistem. Strah pa jih ...