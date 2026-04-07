Brezplačnega javnega prevoza (še) ne bo

V luči naraščajočih cen goriv je čedalje več vlad, ki razpravljajo o tem, kako znižati ceno bencina za nekaj centov, da bi olajšale breme voznikov. Malo pa jih gre dlje, v razmislek, kako zmanjšati porabo, nekaj jih je, denimo, uvedlo brezplačni javni prevoz za tri mesece.

»Ministrstvo trenutno ne načrtuje uvedbe brezplačnega javnega potniškega prometa. Tak ukrep sicer prepoznavamo kot enega izmed mogočih instrumentov za prihodnje ukrepanje, zlasti v primeru bistvenih motenj pri preskrbi z gorivi (npr. pomanjkanje, ki bi vodilo v omejevanje nakupov, ali izrazito visoke cene),« odgovarjajo na moinistrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Dodajajo, da v tem trenutku vlada z ukrepi maksimalno blaži visoke cene goriv (ukinitev trošarin in CO₂ dajatev), pri čemer pomanjkanja goriv ne zaznavajo. Posledično javni potniški promet z vidika cene za zdaj še ne predstavlja dovolj privlačne alternative.

»Hkrati ocenjujemo, da cena vozovnic ni ključna ovira za širšo uporabo javnega prevoza. Vozovnice so že zdaj razmeroma ugodne, saj državni proračun krije približno 90 odstotkov stroškov, nekatere skupine pa imajo javni prevoz že brezplačen,« pravijo na Mope.

Pojasnujejo, da se kljub povečanju ponudbe javnega potniškega prometa v zadnjih letih za približno 20 odstotkov, uporabniki še vedno večinoma odločajo za osebni avtomobil. Razlogi so predvsem v tem, da je to zanje enostavnejši način mobilnosti, strošek uporabe avtomobila ostaja sprejemljiv, sistem pa še vedno omogoča določene ugodnosti, kot so brezplačna parkirišča pri delodajalcih in povračilo potnih stroškov.