Brezplačno do certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

FOTO: Ekvilib

»Družbeno odgovoren delodajalec omogoča izobraževanje vsem zaposlenim in podpira medgeneracijsko sodelovanje,« pravi. »Prav tako prisluhne potrebam zaposlenih ter ceni njihovo dobro počutje in zadovoljstvo,« dodaja. »Skrbi za to, da lahko zaposleni uspešno usklajujejo svoje zasebno življenje s službenim, poskrbi za udobno in varno delovno mesto, ne zahteva dolgih delovnih nadur in skrbi za varno delovno okolje,« še izpostavljajo zaposleni iz drugih podjetij, ki v nove ozaveščevalnem videu o certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec nagovarjajo delodajalce s svojimi pogledi na družbeno odgovornost.Zaposleni, ki so sodelovali pri predstavitvenem videu, hkrati nastopajo v jesenski ozaveščevalni kampanji, v kateri delodajalce v Sloveniji opozarjajo, da je ob spremenjenih razmerah ob koronavirusu še posebej pomembno poskrbeti za zaposlene, ter jih pozivajo k prijavam v postopek za brezplačni prejem certifikata Družbeno odgovoren delodajalec . Nekateri so namreč iz podjetij, ki so že prijavljena v postopek certificiranja, med njimi Biotehnični izobraževalni center BIC Ljubljana, Mestna občina Ljubljana in Pomgrad.Iz teh podjetij poročajo, da so odzivi zaposlenih na postopek certificiranja pozitivni. Certifikat namreč poleg najvišje upravljavske ravni v organizaciji ali podjetju spodbuja tudi vse zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje. »Zaposleni sodelujejo pri izbiri ukrepov, za katere menijo, da bodo našemu delu na področju družbene odgovornosti dali največjo dodano vrednost. Prepričani smo, da bo zaradi vključenosti velikega števila zaposlenih v sam postopek certificiranja ter z dobrim informiranjem drugih zaposlenih vpeljava ukrepov lažja,« razlaga, in dodaja: »Sprejeli smo že 32 ukrepov, kot so otroški časovni bonus, korporativno prostovoljstvo, spodbujanje različnih družbenih skupin, babi in dedi v službi, uresničitev želje po izobraževanju ...«Sodelujoči v ozaveščevalnem videu tako povzemajo štiri teme: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varstvo in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje družbene odgovornosti. Te so v osrčju družbene odgovornosti do zaposlenih in jih obravnava tudi certifikat Družbeno odgovoren delodajalec . Delodajalci lahko s prijavo za certificiranje naredijo prvi korak k svoji družbeni odgovornosti. Podjetja oz. organizacije namreč v procesu pridobivanja certifikata zasnujejo nabor ukrepov, ki jim pomagajo področje družbene odgovornosti zastaviti širše in strateško.»S certifikatom podjetja pridobijo analizo stanja na področju družbene odgovornosti in sodelovanja z zaposlenimi, strokovno svetovanje, odpravljanje morebitnih vrzeli in vpeljavo sistematičnega pristopa k vodenju in spremljanju področja družbene odgovornosti. Hkrati pa jim pomagamo, da družbeno odgovorne aktivnosti povežejo s svojimi osnovnimi poslovnimi procesi, poskušamo jim pokazati, da družbena odgovornost niso samo projekti, ampak gre za način delovanja podjetja,« pojasnjuje, ki je nosilec certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.Postopek certificiranja za certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga lahko pridobijo vse gospodarske in negospodarske organizacije v Sloveniji, ki imajo vsaj pet zaposlenih, je za prvih 100 prijaviteljev, ki se bodo za certificiranje prijavili v letu 2020, brezplačen. Do konca trajanja projekta, to je do septembra 2022, bo certifikat brezplačen še za 100 prijaviteljev.