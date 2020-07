FOTO:Brezposelnih manj, povpraševanje po varilcih, zdravnikih, prodajnikih

Ljubljana – Po treh mesecih naraščanja števila brezposelnih se je junija položaj na trgu dela v Sloveniji nekoliko umiril, število registriranih brezposelnih pa se je od maja zmanjšalo za 1038 na 89 377. Glavna razloga za to sta preklic epidemije in delovanje začasnih interventnih ukrepov, ki blažijo stiske v podjetjih. Ob tem se je povečalo tudi povpraševanje po novih delavcih, delodajalci so junija sporočili 10.519 prostih delovnih mest, ugotavljajo na državnem zavodu za zaposlovanje.Podatek o brezposelnih je »v skladu s pričakovanji in je rezultat zaposlovanja v storitvenih dejavnostih (turizem raste, transport še ne ...