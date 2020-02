Brezposelnost nižja kot januarja lani, a manj novih prostih delovnih mest

Registrirana brezposelnost se je januarja povečala, kar je za ta mesec zaradi izteka pogodb za določen čas, običajno. Vendar je brezposelnost nižja kot januarja lani.



Ob koncu januarja je bilo na zavodu za zaposlovanje prijavljenih 79.841 oseb, kar je šest odstotkov več kot decembra in 3,6 odstotka manj kot januarja lani. Na zavod se je januarja prijavilo 11.288 brezposelnih oseb, kar je 41,9 odstotka več kot decembra in 0,6 odstotka manj kot januarja lani. Zaposlilo se je 4700 brezposelnih, 46,4 odstotka več kot decembra in 11,7 odstotka manj kot pred letom, so sporočili z zavoda za zaposlovanje.



Delodajalci so januarja zavodu sporočili 12.401 prosto delovno mesto, kar je 13,4 odstotka manj kot januarja lani.