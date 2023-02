Brezposelnost se je januarja sezonsko povečala, saj se je prijavilo več brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas, ugotavljajo na zavodu za zaposlovanje. Ob koncu januarja je bilo registriranih 55.386 brezposelnih. To je štiri odstotke več kot decembra in skoraj petina manj kot januarja 2022.

Na novo se je januarja pri zavodu prijavilo 8240 brezposelnih, kar je 62,9 odstotka več kot decembra in 4,8 odstotka manj kot v istem mesecu lanskega leta.

Povpraševanje po novih delavcih sicer še naprej ne pojenja. Delodajalci so namreč zavodu januarja sporočili 15.065 prostih delovnih mest, kar je skoraj 40 odstotkov več kot mesec prej.

Rekordno zanimanje je za delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah (1042 prostih delovnih mest), sledijo čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki v uradih, hotelih in drugih ustanovah (720), delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, (710), gradbeni delavci pri nizkih gradnjah (453), vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev (408) ter prodajalci (380).