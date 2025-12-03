Britanski Easyjet v prevzem slovenske Adria Tehnike

Britanski nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet se je dogovoril za prevzem podjetja za vzdrževanje letal Adria Tehnika s sedežem na brniškem letališču. S slovenskim podjetjem, ki ima 250 zaposlenih, britanska družba poslovno sodeluje že skoraj desetletje, po prevzemu pa v njem načrtuje dolgoročne investicije. Zaključek postopka pričakujejo v začetku leta 2026.

Adria Tehnika s hangarji, ki obsegajo pet vzdrževalnih linij na lokaciji Brnik, že več let opravlja zahtevna vzdrževalna dela za Easyjetovo floto letal, so sporočili iz Easyjeta.

Direktor za inženiring in vzdrževanje Brendan McConnellogue je navdušen, da se ekipa Adrie Tehnika pridružuje skupini Easyjet. »Z Adrio Tehnika sodelujemo že skoraj desetletje in smo jim do sedaj zaupali več kot 200 obsežnih vzdrževalnih del na naši floti letal,« je povedal.

Kot je dodal, jim bo prevzem centra v Sloveniji skupaj z njegovimi visoko usposobljenimi zaposlenimi pomagal uresničiti njihov cilj, to je prenesti še več vzdrževanja v lastno upravljanje.

V zadnjih 18 mesecih je Easyjet že prenesel pomemben del svojih vzdrževalnih operacij v lastno upravljanje, med drugim z nedavnim prevzemom vzdrževalne organizacije SR Technics na Malti. In tudi prevzem Adrie Tehnike sledi navedeni strategiji, so dodali v Easyjetu.

Britanci navzoči v 35 državah

Glavna izvršna direktorica Adrie Tehnika Barbara Perko Brvar, ki bo družbo vodila tudi po prevzemu, je vesela, da jih je Easyjet prepoznal kot strateško naložbo. »Z našim dosedanjim delom in močnimi referencami smo se izkazali kot verodostojen, zanesljiv in zaupanja vreden partner za vse naše stranke. S strateškim investitorjem, kot je Easyjet, bomo lahko še hitreje in še bolj razvijali naše dejavnosti, zmogljivosti ter strokovnost naših zaposlenih,« je povedala.

Prevzem je še predmet regulatornih odobritev, zaključek postopka v Easyjetu pričakujejo v začetku prihodnjega leta.

Letala družbe Easyjet letijo na več kot 1000 progah do več kot 160 letališč v 35 državah. Njena flota obsega več kot 350 letal iz družine Airbus A320, lani pa je prepeljala več kot 100 milijonov potnikov. V Ljubljano Easyjet leti z londonskega letališča Gatwick, v minuli poletni sezoni je na tej liniji prepeljal 63.000 potnikov, kar je 15 odstotkov več kot leto prej. Novembra lani je uvedel tudi lete med Ljubljano in Manchestrom, 4. aprila pa bo slovensko prestolnico povezal še z Edinburghom.

Adria Tehnika je od junija lani v lasti češke investicijske družbe Hartenberg Holding, za katero stoji nekdanji češki premier in zmagovalec letošnjih parlamentarnih volitev na Češkem Andrej Babiš. Družba lani je po podatkih iz letnega poročila, objavljenega na Ajpesu, ustvarila 37,4 milijona evrov prihodkov in 810 tisoč evrov dobička iz poslovanja (EBIT).