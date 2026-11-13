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    Novice

    Britanski nizkocenovni prevoznik prevzel Adria Tehniko

    Adria tehnika je danes odprla vrata hangarjev in delavnic ter javnosti omogočila pogled v zakulisje vzdrževanja in servisiranja potniških letal.
    Adria Tehnika že deset let zagotavlja vzdrževalne storitve za floto EasyJeta. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Galerija
    Adria Tehnika že deset let zagotavlja vzdrževalne storitve za floto EasyJeta. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Maja Grgič
    13. 11. 2026 | 15:07
    13. 11. 2026 | 15:35
    2:57
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    Adria Tehnika je danes odprla vrata hangarjev in delavnic na Brniku ter javnosti omogočila pogled v zakulisje vzdrževanja in servisiranja potniških letal. V preteklih letih je ta družba opravila tudi več kot 200 vzdrževalnih del na letalih prevoznika EasyJet, ki je prejšnji mesec postal tudi večinski lastnik tega podjetja.

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    Prevoznik Ryanair uvaja nova pravila za zamudnike

    Kot so sporočili danes, je prevzem Adria Tehnike del strategije družbe EasyJet za krepitev lastnih zmogljivosti vzdrževanja letal ter sledi prevzemu vzdrževalnega centra na Malti in specializiranega podjetja za popravila kompozitnih materialov IMT Aviation. S tem naj bi zagotavljali boljšo podporo svoji floti in nadzor nad tem. Pojasnili so, da bo EasyJet ohranil delovanje vzdrževalnega centra v Sloveniji pod sedanjim vodstvom in vseh več kot 250 zaposlenih. Obenem želi z nadaljnjimi naložbami in razvojem ustvariti dodatne priložnosti za rast.

    Nadgraditev partnerstva

    Britanski nizkocenovni prevoznik je v Sloveniji že močno prisoten. Ljubljano povezuje z londonskim letališčem Gatwick, Manchestrom, Edinburgom in Berlinom, prejšnji mesec pa je vzpostavil še novo povezavo z londonskim letališčem Luton.

    »Zelo nas veseli, da lahko s to pomembno naložbo v Sloveniji nadgradimo dolgoletno partnerstvo z družbo Adria Tehnika. Ta prevzem potrjuje našo dolgoročno zavezanost Sloveniji. Veselimo se, da bomo tudi v prihodnje prispevali k razvoju slovenskega letalskega sektorja, letalske povezljivosti in gospodarstva,« je dejala glavna operativna direktorica družbe EasyJet Sophie Dekkers.

    Širitev letališč

    Direktorica družbe Adria Tehnika Barbara Perko Brvar pa je povedala, da z vključitvijo v skupino EasyJet družba Adria Tehnika dosega pomemben mejnik in odpira novo poglavje svojega razvoja: »To nam prinaša nove priložnosti za nadaljnjo rast, razvoj naših storitev in krepitev položaja v mednarodni letalski industriji.«

    Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je ocenil, da Slovenija s tem ohranja dejavnost z visoko dodano vrednostjo in odpira nove priložnosti za razvoj in zaposlovanje. Dodal je, da mora temu slediti tudi ustrezna infrastruktura, zato si na ministrstvu prizadevajo za čimprejšnje sprejetje državnih prostorskih načrtov za razvoj letališč v Ljubljani in Mariboru. Napovedal je, da na Brniku med drugim predvidevajo širitev obstoječih in gradnjo novih hangarjev.

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