Britansko podjetje bi v Sloveniji postavilo podatkovni center

Prejšnji mesec je državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Leon Korošec opravil uvodni videokonferenčni sestanek s predstavniki družbe VivoPower International, britansko družbo, ki želi postati razvijalec infrastrukture za podatkovne centre. Ti so predstavili svoj interes za morebitno naložbo v gradnjo podatkovnega centra v Sloveniji. Korošec se je seznanil z interesom družbe za morebitno investicijo v gradnjo podatkovnega centra, s predvideno zmogljivostjo 2 × 50 megavatov (MW) in možnostjo širitve v Sloveniji. »Šlo je za predstavitveni pogovor, v katerem so investitorji predstavili svoje načrte in interes za proučitev možnosti investiranja v Sloveniji,« so pojasnili na gospodarskem ministrstvu. Pri tem opažajo zanimanje domačih in tujih investitorjev za projekte na področju ...