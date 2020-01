British Airways zaradi virusa odpovedal vse lete na in s Kitajske

V podporo prizadevanjem kitajskih oblasti, da zajezijo širitev virusa, je polovico od svojih skoraj 4300 poslovalnic na Kitajskem zaprla tudi veriga ameriških kavarn Starbucks. FOTO: Filbert Rweyemamu/Afp

Iz japonskega avtomobilskega velikana Toyota so sporočili, da bodo njihove štiri tovarne vozil zaradi virusa na Kitajskem zaprte vsaj do 9. februarja. FOTO: Filbert Rweyemamu/Afp

Novi koronavirus 2019-nCoV bo močno prizadel tudi (kitajsko) gospodarstvo. Letalske družbe odpovedujejo lete na in s Kitajske, koncerni pa začasno zapirajo poslovalnice v tej državi. Na območju kitajskega mesta Wuhan , kjer je skrivnostni virus izbruhnil, so med drugim odpovedali vožnje s hitrimi vlaki, turistične znamenitosti so zaprte.Britanska letalska družba British Airways je z današnjim dnem odpovedala vse svoje lete na in s Kitajske. Za ta korak se je odločila, potem ko je britansko zunanje ministrstvo sporočilo, da odsvetuje vsa nenujna potovanja v drugo največje gospodarstvo na svetu, poročajo tuje tiskovne agencije. V podjetju so dejali, da varnost potnikov in kabinskega osebja postavljajo na prvo mesto. British Airways sicer z londonskega letališča Heathrow dnevno leti v Šanghaj in Peking. Že 24. januarja je svoje tri tedenske lete v Wuhan odpovedal Air France iz Francije , ki pa še vedno ohranja 23 tedenskih letov v Peking in Šanghaj. Finski letalski prevoznik Finnair, ki nudi mnoge povezave med Evropo in Azijo, je v torek razkril, da bo s 5. februarjem za skoraj dva meseca ukinil več letov na Kitajsko, ta trenutek pa ohranja dnevne lete v Peking in Šanghaj, dva dnevna leta v Hongkong in dva tedenska leta v mesto Guangzhou na jugu Kitajske.Zaradi zmanjšanega povpraševanja, ki sledi pozivu ameriškega zdravstvenega ministrstva, je svoje storitve omejil tudi ameriški United Airlines. Letalska družba s sedežem v Hongkongu Cathay Pacific je v torek napovedal a, da bo zmogljivosti svojih letov na celinsko Kitajsko s četrtkom zmanjšala za 50 odstotkov, omejitve pa bo ohranila do konca marca. Vse lete je preklical tudi največji letalski prevoznik v jugovzhodni Aziji po velikosti flote, indonezijski Lion Air Group. Začasno bo letalske poti prekinil s 1. februarjem, so pojasnili v podjetju. Kot so še dodali, se ukrep nanaša na več deset letov v 15 kitajskih mest.Indonezija sicer vsako leto privabi več kot milijon kitajskih turistov, poleg tega pa nudi tudi delo več deset tisoč kitajskim delavcem. Odpovedi napovedujejo tudi mjanmarske letalske družbe Air KBZ, Myanmair Airwaysw International in Myanmar national Airlines.Ruska letalska družba Urals Airlines je medtem ustavila ponudbo nekaterih letov v Evropo, ki veljajo za privlačne med kitajskimi turisti. Med njimi so leti v Pariz in Rim. Odpovedi se obetajo tudi pri letalski družbi Kazakhstan.Iz japonskega avtomobilskega velikana Toyota so sporočili, da bodo njihove štiri tovarne vozil zaradi virusa na Kitajskem zaprte vsaj do 9. februarja. Trenutno proizvodnja stoji zaradi praznikov ob novem letu, ki ga Kitajci praznujejo po lunarnem koledarju, a bi morala steči že zgodaj februarja. Podaljšani prazniki se namreč iztečejo 3. februarja.Kot so pojasnili v avtomobilski družbi, so odločitev danes sprejeli zaradi več razlogov, med drugim na podlagi navodil lokalnih in regionalnih oblasti, pa tudi zaradi zapletov pri dobavi delov. Zdaj bodo dogajanje skrbno spremljali in se nato odločili, kako naprej, so dodali.Japonski proizvajalec motorjev Honda pa je že potrdil, da bo prestavil vnovičen zagon proizvodnje v svojih dveh tovarnah motorjev na Kitajskem na 8. februar.V največjem svetovnem proizvajalcu avtomobilskih komponent, nemškem Boschu, ki ima na Kitajskem 23 proizvodnih obratov - zaprti bodo do konca praznikov - že opozarjajo, da bi lahko virus prizadel globalno povpraševanje po avtomobilih. Kitajska ima sicer največji trg avtomobilov na svetu, Bosch pa je močno odvisen od nje.V podporo prizadevanjem kitajskih oblasti, da zajezijo širitev virusa, je polovico od svojih skoraj 4300 poslovalnic na Kitajskem zaprla tudi veriga ameriških kavarn Starbucks. V podjetju, za katerega Kitajska predstavlja drugi največji trg, pričakujejo, da bo zaradi virusa prizadeto njihovo poslovanje. Zaprta so tudi vrata okoli polovice od 30 kitajskih trgovin švedskega pohištvenega velikana Ikea. Zaposleni bodo doma na plačanem dopustu.Podjetja na Kitajskem tudi sicer svojim zaposlenim svetujejo, naj delajo od doma ali sploh ne, ponujajo tudi podaljšane počitnice. Najhuje bo gospodarstvo gotovo trpelo v Wuhanu, kjer je virus izbruhnil. Tam so odpovedane vožnje s hitrimi vlaki, zaprte so turistične znamenitosti, kinodvorane so prazne. Močno bodo prizadete vse tri omenjene dejavnosti: železnice, turizem in filmska industrija.V mestu ima poslovalnice okoli 160 japonskih podjetij, skupaj s kitajskimi partnerji tam poteka tudi proizvodnja vozil koncernov, kot sta General Motors in Renault. Wuhan prispeva okoli 1,6 odstotka kitajskega bruto domačega proizvoda (BDP). Škodo bo sicer utrpelo že tako oslabljeno kitajsko gospodarstvo na splošno, med najbolj izpostavljenimi sektorji pa je prav turizem. Med novoletnimi prazniki namreč po državi potujejo številni Kitajci in pri tem potrošijo na milijarde dolarjev. Zdaj bodo številni turisti ostali doma, saj je Peking močno omejil gibanje državljanov.