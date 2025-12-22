  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Broadcom sledi Nvidii

    Najmočnejši segment podjetja so omrežni čipi, saj pomembno prispevajo k njegovim izrazitim konkurenčnim prednostim.
    Foto: Sava Infond
    Foto: Sava Infond
    Aleš Grbić, Sava Infond
    22. 12. 2025 | 05:00
    3:56
    Broadcom je na področju polprevodnikov eno največjih podjetij na svetu, razširili pa so se tudi na področje infrastrukturne programske opreme. Njihovi polprevodniki se večinoma uporabljajo za računsko moč, žično in brezžično povezljivost. Pretežno nimajo lastne proizvodnje, v svoji lasti imajo le nekaj proizvodnih zmogljivosti. Njihovo poslovanje na področju polprevodnikov je posledica združitev podjetij Broadcom in Avago Technologies, na področju programske opreme pa so prevzeli oziroma združili VMware, Brocade, CA Technologies in Symantec.

    Broadcomov najmočnejši segment so omrežni čipi in pomembno prispevajo k izrazitim konkurenčnim prednostim podjetja. Zelo verjetno bodo še pridobili pri dobavah namenskih pospeševalnikov umetne inteligence oz. hiperskalerjev (veliki ponudniki storitev v oblaku, ki lahko zagotavljajo ogromne količine računske moči, shranjevanja in drugih virov v izjemno velikem obsegu). Tu gre predvsem za takšne, ki razvijajo lastne čipe, da bi znižali odvisnost od Nvidie. Znotraj segmenta programske opreme ponujajo rešitve za virtualizacijo, osrednje računalnike in kibernetsko varnost. Pri tem so zelo konkurenčni. Strateško se osredotočajo na velike stranke, kjer so zelo dobro umeščeni. Njihove stranke imajo visoke stroške zamenjave ponudnika, zato velika večina dolgoročno ostaja z njimi.

    Foto Tt Igd
    PD_broadcom Foto Tt Igd

    Zadnji rezultati, objavljeni decembra letos, so presegli napovedi. Napoved prihodkov za naslednje četrtletje za segment umetne inteligence je bila izjemna. To je posledica izredno močnega povpraševanja po Googlovem čipu TPU (Broadcom je ključni partner Googla pri razvoju in proizvodnji TPU), pridobivanja novih strank in velikih dodatnih naročil obstoječih strank. Google je vodilna stranka podjetja na področju umetne inteligence. Najnovejša generacija njegovega čipa TPU kaže vrhunsko zmogljivost, kar spodbuja velika naročila. TPU ni več namenjen izključno interni uporabi pri Googlu. Zato uprava pričakuje velika naročila za te čipe in sisteme tudi od podjetij Anthropic in Meta. Število velikih strank raste.

    Foto: Sava Infond
    hdr Foto Foto: Sava Infond

    Broadcom je sooblikoval najnovejši Googlov TPU, ki doživlja razcvet med ustvarjalci modelov umetne inteligence. Googlov vodilni napredni model gemini 3 je bil treniran izključno s TPU-ji, zdaj pa Googlovi konkurenti, z Anthropicom in Meto na čelu, prenašajo delne obremenitve z Nvidiinih GPU-jev na TPU-je. Broadcom je objavil, da je bil stranka za TPU tudi Apple. Vse navedeno je spodbudno za Broadcom kot snovalca teh čipov. Več prodanih TPU neposredno Googlu ali drugim strankam spodbuja rast prihodkov.

    Pozitivno je dejstvo, da Anthropic naroča celotne sisteme, in ne le čipov. To pomeni, da se Broadcom premika k celovitim sistemskim rešitvam in s tem sledi Nvidii. Uprava je bila zelo optimistična glede dobav, kar je pozitivno glede na splošno omejeno okolje infrastrukture za umetno inteligenco. Zdi se, da ne vidijo ovir, da bi več kot podvojili prihodke od UI v poslovnem letu 2026 in jih ponovno podvojili v letu 2027.

    Nedavni padec tečaja je posledica znižanja bruto marže zaradi čipov umetne inteligence. Lahko si ga razlagamo tudi tako, da so bila v ceni delnic Broadcoma že vključena preveč optimistična pričakovanja, zato je popravek toliko bolj dobrodošel.

    Prejeli smo

    Še nekaj o dr. Gregorju Kavčiču

    12. februarja letos mi je dr. Kavčič v novomeški bolnišnici vstavil endoprotezo desnega kolka. Naslednji dan sem bil doma.
    20. 12. 2025 | 10:00
    Strokovnjak za avtorske pravice

    Maske umetne inteligence so padle, med avtorji dobesedno vre

    Miha Trampuž razlaga, kako generativna umetna inteligenca krade, kaj brez našega privoljenja počne v tako imenovani črni škatli in kaj iz nje izvrže.
    Patricija Maličev 20. 12. 2025 | 05:00
    Intervju

    Čeferin preživel zahtevno operacijo in udaril po Perezu

    Izpostavljamo del intervjuja z Aleksandrom Čeferinom o njegovem odnosu s predsednikom madridskega Reala Florentinom Perezom.
    Jernej Suhadolnik 21. 12. 2025 | 10:05
    Intervju

    Aleksander Čeferin: Premlad sem za strica iz ozadja

    Z Aleksandrom Čeferinom smo govorili v Grosupljem. Zatrdil je, da je premlad za strica iz ozadja, čeprav je že dedek: večina resnih ljudi ne želi v politiko.
    Jernej Suhadolnik, Bojan Budja 19. 12. 2025 | 12:25
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    SOBNE RASTLINE

    Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

    Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:25
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo so letošnji finalisti

    Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 06:00
    Novice  |  Znanoteh
    Raziskava

    Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 10:05
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova pravila igre: Zakaj klasičen nakup energije ni več dovolj? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:45
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Veliki rock simfonični spektakel s pevkami

    V ljubljanski Odiseji je napovedan unikatni glasbeni dogodekShe Rocks.
    Zdenko Matoz 22. 12. 2025 | 06:00
    Pisma bralcev

    Zaslužek mariborskega radiologa

    Zagovor radiologov kot samostojnih podjetnikov, ki delajo od doma.
    22. 12. 2025 | 06:00
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Karikatura

    Stanovanja

    Ministrstvo za solidarno prihodnost bo predvidoma jutri predstavilo nov nacionalni stanovanjski program 2026–2035.
    Marko Kočevar 22. 12. 2025 | 05:55
    Potovalne ambulante

    Nujna postaja pred potovanji v eksotične kraje

    Najpogosteje svetujejo cepljenje proti hepatitisu A, tifusu, rumeni mrzlici ter zaščito pred malarijo.
    Simona Bandur 22. 12. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    PREZRAČEVANJE

    Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

    Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:18
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAOBLJUBA

    Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

    Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 08:21
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Renault 5 E-Tech electric: vozilo, ki Slovencem vrne nasmeh na ceste

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:14
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 09:16
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAKUPOVANJE

    Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:17
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIČNE SLADICE

    Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

    Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:50
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ISO STANDARD

    Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

    Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:23
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko začutiš, da imaš ob sebi partnerja za zdravje, se sprostiš

    Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 11:41
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

    Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 11:26
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGIJA

    Cene se iz ure v uro spreminjajo (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:45
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

    ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:50
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:12
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje v Sloveniji se obeta prva slovenska tovarna umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Klasične rešitve so odpovedale, Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:19
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
