Broadcom sledi Nvidii

Broadcom je na področju polprevodnikov eno največjih podjetij na svetu, razširili pa so se tudi na področje infrastrukturne programske opreme. Njihovi polprevodniki se večinoma uporabljajo za računsko moč, žično in brezžično povezljivost. Pretežno nimajo lastne proizvodnje, v svoji lasti imajo le nekaj proizvodnih zmogljivosti. Njihovo poslovanje na področju polprevodnikov je posledica združitev podjetij Broadcom in Avago Technologies, na področju programske opreme pa so prevzeli oziroma združili VMware, Brocade, CA Technologies in Symantec.

Broadcomov najmočnejši segment so omrežni čipi in pomembno prispevajo k izrazitim konkurenčnim prednostim podjetja. Zelo verjetno bodo še pridobili pri dobavah namenskih pospeševalnikov umetne inteligence oz. hiperskalerjev (veliki ponudniki storitev v oblaku, ki lahko zagotavljajo ogromne količine računske moči, shranjevanja in drugih virov v izjemno velikem obsegu). Tu gre predvsem za takšne, ki razvijajo lastne čipe, da bi znižali odvisnost od Nvidie. Znotraj segmenta programske opreme ponujajo rešitve za virtualizacijo, osrednje računalnike in kibernetsko varnost. Pri tem so zelo konkurenčni. Strateško se osredotočajo na velike stranke, kjer so zelo dobro umeščeni. Njihove stranke imajo visoke stroške zamenjave ponudnika, zato velika večina dolgoročno ostaja z njimi.

PD_broadcom Foto Tt Igd

Zadnji rezultati, objavljeni decembra letos, so presegli napovedi. Napoved prihodkov za naslednje četrtletje za segment umetne inteligence je bila izjemna. To je posledica izredno močnega povpraševanja po Googlovem čipu TPU (Broadcom je ključni partner Googla pri razvoju in proizvodnji TPU), pridobivanja novih strank in velikih dodatnih naročil obstoječih strank. Google je vodilna stranka podjetja na področju umetne inteligence. Najnovejša generacija njegovega čipa TPU kaže vrhunsko zmogljivost, kar spodbuja velika naročila. TPU ni več namenjen izključno interni uporabi pri Googlu. Zato uprava pričakuje velika naročila za te čipe in sisteme tudi od podjetij Anthropic in Meta. Število velikih strank raste.

hdr Foto Foto: Sava Infond

Broadcom je sooblikoval najnovejši Googlov TPU, ki doživlja razcvet med ustvarjalci modelov umetne inteligence. Googlov vodilni napredni model gemini 3 je bil treniran izključno s TPU-ji, zdaj pa Googlovi konkurenti, z Anthropicom in Meto na čelu, prenašajo delne obremenitve z Nvidiinih GPU-jev na TPU-je. Broadcom je objavil, da je bil stranka za TPU tudi Apple. Vse navedeno je spodbudno za Broadcom kot snovalca teh čipov. Več prodanih TPU neposredno Googlu ali drugim strankam spodbuja rast prihodkov.

Pozitivno je dejstvo, da Anthropic naroča celotne sisteme, in ne le čipov. To pomeni, da se Broadcom premika k celovitim sistemskim rešitvam in s tem sledi Nvidii. Uprava je bila zelo optimistična glede dobav, kar je pozitivno glede na splošno omejeno okolje infrastrukture za umetno inteligenco. Zdi se, da ne vidijo ovir, da bi več kot podvojili prihodke od UI v poslovnem letu 2026 in jih ponovno podvojili v letu 2027.

Nedavni padec tečaja je posledica znižanja bruto marže zaradi čipov umetne inteligence. Lahko si ga razlagamo tudi tako, da so bila v ceni delnic Broadcoma že vključena preveč optimistična pričakovanja, zato je popravek toliko bolj dobrodošel.