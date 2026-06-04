Bruselj od novega finančnega ministra pričakuje rebalans proračuna

Klemen Boštjančič je dovoljeval rast javne porabe, Andrej Šircelj pa zagovarja njen strogi nadzor

Po proračunskih dokumentih, ki jih je odhajajoča vlada aprila posredovala Bruslju, bo Slovenija letos ustvarila proračunski primanjkljaj v višini 3,3 odstotka BDP, prihodnje leto pa se bo ta še povečal, ocenjuje evropska komisija. Slovenija se je, za zdaj, izognila začetku postopka zaradi presežnega primanjkljaja, vendar EK pričakuje, da bo do jeseni pripravila rebalans z ustreznimi ukrepi za zmanjšanje javne porabe. Kandidat za finančnega ministra prihajajoče vlade Andrej Šircelj je v zagovoru pred parlamentarnim odborom že napovedal korenit rebalans, ki bo presegal zgolj prilagoditev zaradi drugačne strukture in števila ministrstev. Z večjim primanjkljajem, ki ga na podladi trenutnih napovedi ocenjuje Evropska komisija, se bo javni dolg Slovenije ohranil pri okoli 65 odstotkih BDP. ...