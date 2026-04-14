  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Bruselj opozarja pred težavami z oskrbo z letalskim gorivom

    Industrijsko združenje je zaprosilo Evropsko komisijo, naj EU uvede vrsto kriznih ukrepov.
    Trenutno ni dokazov o pomanjkanju goriva v Evropski uniji, vendar pa bi se lahko težave z oskrbo pojavile v bližnji prihodnosti. FOTO: Leon Vidic
    Trenutno ni dokazov o pomanjkanju goriva v Evropski uniji, vendar pa bi se lahko težave z oskrbo pojavile v bližnji prihodnosti. FOTO: Leon Vidic
    N. G.
    14. 4. 2026 | 15:37
    3:28
    A+A-

    V bližnji prihodnosti bi lahko zaradi motenj v dobavah energentov, povezanih z vojno na Bližnjem vzhodu, v Evropski uniji prišlo do težav z oskrbo z letalskim gorivom, so opozorili v Evropski komisiji. Na to opozarjajo tudi v letalski industriji.

    Industrijsko združenje Airlines for Europe (A4E) je zaprosilo Evropsko komisijo, naj EU uvede vrsto kriznih ukrepov, vključno s spremljanjem zalog letalskega goriva na ravni EU, začasno ukinitvijo sistema trgovanja z emisijami EU za letalstvo ter odpravo nekaterih letalskih davkov, agencija Reuters povzema dokument.

    Letalske družbe dražijo vozovnice in zmanjšujejo število letov

    Dokument A4E je Bruselj tudi pozval, naj razmisli o skupnem naročanju kerozina na ravni EU. Spomnimo, EU je uvedla skupno nabavo zemeljskega plina, da bi poskušala okrepiti oskrbo, potem ko je Rusija leta 2022 zmanjšala dobave plina Evropi. Vendar pa ta model doslej ni bil uporabljen za nafto ali kerozin. Združenje A4E, katere članice so tudi Lufthansa, Air France-KLM in easyJet je prav tako pozvala EU, naj spremeni svojo zakonsko zahtevo, po kateri morajo države vzdrževati 90 dni nujnih zalog nafte, saj ta trenutno ne vključuje posebne zahteve glede letalskega goriva. O morebitnih težavah pri dobavi goriva sporočajo tudi iz nemške Lufthanse, o kateri več pišemo na strani 5.

    »Trenutno ni dokazov o pomanjkanju goriva v Evropski uniji, vendar pa bi se lahko težave z oskrbo pojavile v bližnji prihodnosti, predvsem pri letalskem gorivu,« je včeraj v Bruslju po poročanju STA povedala tiskovna predstavnica komisije Anna-Kaisa Itkonen. »To ostaja naša glavna skrb,,« je dodala.

    Pojasnila je, da rafinerije v EU pokrijejo približno 70 odstotkov potreb po letalskem gorivu v uniji, preostanek pa je odvisen od uvoza. Komisija se tesno usklajuje z državami članicami in predstavniki industrije, da bi dobili celovito sliko o razmerah.

    Cene kerozina so zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in z njo povezanega zaprtja za transport energentov ključne Hormuške ožine poskočile v nebo, zvišale so se še bolj kot cene nafte.

    Opozorila industrije

    Združenje evropskih letališč ACI Europe je prejšnji teden v pismu Evropski komisiji posvarilo, da bi lahko pred poletno turistično sezono v Evropi prišlo do sistemskega pomanjkanja goriva, če promet čez ožino ne bo vzpostavljen v prihodnjih treh tednih.

    Tudi v Mednarodnem združenju letalskih prevoznikov (IATA) so poudarili, da se bodo zaloge in cene letalskega goriva začele normalizirati šele po odprtju Hormuške ožine, pri čemer bo za njihovo normalizacijo potrebnih več mesecev. Direktor združenja Willie Walsh je posvaril, da je zato zvišanje cen letalskih vozovnic neizogibno.

    Evropska komisija je sporočila, da bo 22. aprila predlagala sveženj ukrepov za ublažitev posledic vojne z Iranom na energetskih trgih, vendar še ni potrdila, ali bodo ti vključevali tudi posebne ukrepe glede letalskega goriva. N. G.

    Več iz teme

    EUEvropska komisijaletalski prometletalstvogorivo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo