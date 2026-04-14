Bruselj opozarja pred težavami z oskrbo z letalskim gorivom

V bližnji prihodnosti bi lahko zaradi motenj v dobavah energentov, povezanih z vojno na Bližnjem vzhodu, v Evropski uniji prišlo do težav z oskrbo z letalskim gorivom, so opozorili v Evropski komisiji. Na to opozarjajo tudi v letalski industriji.

Industrijsko združenje Airlines for Europe (A4E) je zaprosilo Evropsko komisijo, naj EU uvede vrsto kriznih ukrepov, vključno s spremljanjem zalog letalskega goriva na ravni EU, začasno ukinitvijo sistema trgovanja z emisijami EU za letalstvo ter odpravo nekaterih letalskih davkov, agencija Reuters povzema dokument.

Dokument A4E je Bruselj tudi pozval, naj razmisli o skupnem naročanju kerozina na ravni EU. Spomnimo, EU je uvedla skupno nabavo zemeljskega plina, da bi poskušala okrepiti oskrbo, potem ko je Rusija leta 2022 zmanjšala dobave plina Evropi. Vendar pa ta model doslej ni bil uporabljen za nafto ali kerozin. Združenje A4E, katere članice so tudi Lufthansa, Air France-KLM in easyJet je prav tako pozvala EU, naj spremeni svojo zakonsko zahtevo, po kateri morajo države vzdrževati 90 dni nujnih zalog nafte, saj ta trenutno ne vključuje posebne zahteve glede letalskega goriva. O morebitnih težavah pri dobavi goriva sporočajo tudi iz nemške Lufthanse, o kateri več pišemo na strani 5.

»Trenutno ni dokazov o pomanjkanju goriva v Evropski uniji, vendar pa bi se lahko težave z oskrbo pojavile v bližnji prihodnosti, predvsem pri letalskem gorivu,« je včeraj v Bruslju po poročanju STA povedala tiskovna predstavnica komisije Anna-Kaisa Itkonen. »To ostaja naša glavna skrb,,« je dodala.

Pojasnila je, da rafinerije v EU pokrijejo približno 70 odstotkov potreb po letalskem gorivu v uniji, preostanek pa je odvisen od uvoza. Komisija se tesno usklajuje z državami članicami in predstavniki industrije, da bi dobili celovito sliko o razmerah.

Cene kerozina so zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in z njo povezanega zaprtja za transport energentov ključne Hormuške ožine poskočile v nebo, zvišale so se še bolj kot cene nafte.

Opozorila industrije

Združenje evropskih letališč ACI Europe je prejšnji teden v pismu Evropski komisiji posvarilo, da bi lahko pred poletno turistično sezono v Evropi prišlo do sistemskega pomanjkanja goriva, če promet čez ožino ne bo vzpostavljen v prihodnjih treh tednih.

Tudi v Mednarodnem združenju letalskih prevoznikov (IATA) so poudarili, da se bodo zaloge in cene letalskega goriva začele normalizirati šele po odprtju Hormuške ožine, pri čemer bo za njihovo normalizacijo potrebnih več mesecev. Direktor združenja Willie Walsh je posvaril, da je zato zvišanje cen letalskih vozovnic neizogibno.

Evropska komisija je sporočila, da bo 22. aprila predlagala sveženj ukrepov za ublažitev posledic vojne z Iranom na energetskih trgih, vendar še ni potrdila, ali bodo ti vključevali tudi posebne ukrepe glede letalskega goriva. N. G.