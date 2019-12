BS: Finančni sistem stabilen, a sistemska tveganja se večajo

Ljubljana - Finančni sistem v Sloveniji je sicer stabilen, se pa nekatera ključna sistemska tveganja povečujejo predvsem zaradi ohlajanja gospodarstva in negotovosti v mednarodnem okolju. To vpliva na povečano dohodkovno tveganje v bankah, saj se zaostrujejo razmere za doseganje in ohranjanje dobičkonosnosti, opozarja Banka Slovenije v najnovejšem poročilu o finančni stabilnosti.



Povišano ostaja tudi tveganje, ki izhaja iz trga nepremičnin, a se ob umirjanju rasti cen nepremičnin zmanjšuje. S sprejemom makrobonitetnih ukrepov pa se je zmanjšalo zlasti kreditno tveganje na področju kreditiranja prebivalstva, še ugotavljajo v slovenski centralni banki, ki jo vodi Boštjan Vasle.



V BS sicer podrobneje analizirajo osem vrst tveganj za slovenski finančni sistem. Še vedno ocenjujejo, da makroekonomsko tveganje, tveganje financiranja in obrestno tveganje ostajajo zmerna. Kreditno tveganje za zdaj ostaja nizko zaradi znižanja deleža slabih posojil v zadnjih letih. Resnična kvaliteta posojil, podeljenih v zadnjem obdobju, pa bo vidna šele z ohlajanjem gospodarstva, sporočajo iz Banke Slovenije.



Po oceni BS se tveganje, ki izhaja iz lizing družb, povečuje, a ostaja nizko, tako kot tudi solventnostno tveganje.



BS v poročilu predstavlja tudi rezultate ankete, ki kažejo, da banke vse več sredstev namenjajo za razvoj proizvodov in storitev, temelječih na novih finančnih tehnologijah (FinTech), ter da se zavedajo pomena trajnosti in obstoja podnebnih tveganj.