Banka Slovenije lajša dostop do posojil ljudem z nižjimi dohodki

Banka Slovenije je prilagodila makrobonitetni ukrep, vezan na omejitve kreditiranja potrošnikov. S spremembo odpravljajo vpliv rasti minimalne bruto plače na zmanjšano kreditno sposobnost kreditojemalcev in rešujejo problematiko omejenosti dostopov do kreditov kreditojemalcev s prihodki do povprečne plače. Spremembe, ki so jih v Banki Slovenije lahko uvedli po prilagoditvi zakonodaje v državnem zboru, bodo začele veljati s 1. julijem.

Makrobonitetni ukrep bo izboljšal kreditno sposobnost in dostop do potrošniških in stanovanjskih posojil za ljudi, katerih dohodki se gibljejo med minimalno in povprečno neto plačo. Maksimalna mesečna anuiteta se bo zanje povečala za do skoraj 170 evrov, maksimalni znesek potrošniškega posojila za dobrih 11.000, maksimalni znesek stanovanjskega posojila pa za nekaj več kot 32.000 evrov. Za posameznike z neto mesečnim dohodkom nad 1800 evri pa sprememb skoraj ni.

In katere so ključne spremembe? Nova spodnja meja kreditne sposobnosti bo po novem temeljila na minimalnih življenjskih stroških (povečanih za znesek za vzdrževane družinske člane), ki bodo po potrebi prilagojeni s splošno rastjo cen in drugimi dejavniki.

Kreditna sposobnost ne bo več vezana na minimalno plačo, pač pa na izračun življenjskih stroškov. FOTO: Blaž Samec/Delo

Izračun minimalnih življenjskih stroškov pripravlja Inštitut za ekonomska raziskovanja in bo od julija naprej znašal 745 evrov. To je ključna razlika, saj je bil po dozdajšnji ureditvi znesek, ki je določal kreditno sposobnost, vezan na višino minimalne plače in je znašal 915 evrov.

Pri izračunu letnega dohodka potrošnika se odslej upoštevajo tudi otroški dodatki in nekateri drugi socialnovarstveni prejemki, ki so bili doslej izključeni. Če potrošnik preživlja družinskega člana, mu mora po plačilu mesečnih obveznosti še naprej ostati na računu znesek za vzdrževane družinske člane. Po novem se bodo pri izračunu letnega dohodka potrošnika upoštevali tudi otroški dodatki in nekateri drugi socialnovarstveni prejemki.

Za zagotavljanje finančne stabilnosti ostaja veljaven tudi sektorski blažilnik sistemskih tveganj, ki je začel veljati z letošnjim letom. Z njim v BS zagotavljajo, da imajo banke na razpolago dovolj kapitala za krepitev odpornosti na tveganja, povezana s kreditiranjem potrošnikov in gibanji na nepremičninskem trgu.

V Banki Slovenije napovedujejo, da bodo tudi v prihodnje redno spremljali razvoj tveganj v bančnem sistemu in drugih pomembnih okoliščin na tem področju ter temu ustrezno prilagajali makrobonitetno politiko in makrobonitetne instrumente.