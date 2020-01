BS: Slovenija s presežkom v blagovni in storitveni menjavi

Ljubljana – V prvih enajstih mesecih leta 2019 je presežek tekočega računa znašal 3,1 milijarde evrov, kar je za 500 milijonov evrov več kot v istem obdobju 2018. Pri tem se je presežek menjave blaga povečal za 202 milijona, presežek menjave storitev pa za 336 milijonov evrov, ugotavljajo v Banki Slovenije.



Slovenija je tako do konca novembra lani izvozila za 7,77 milijarde in uvozila za 4,94 milijarde evrov storitev. Tako je bil dosežen presežek menjave storitev s tujino v znesku kar 2,83 milijarde evrov. Najvišji pozitivni saldo so dosegli potovanja in transportne storitve. Izvoz vseh storitev se je sicer v prvih enajstih mesecih lani glede na isto obdobje 2018 povečal za 7,3, uvoz pa za 4,1 odstotka.



Po podatkih centralne banke je Slovenija v prvih enajstih mesecih lani ustvarila tudi za 1,4 milijarde evrov presežka v blagovni menjavi. Izvoz se je medletno povečal za 3,2 odstotka (na 29,7 milijarde evrov), uvoz pa za 2,6 odstotka in je znašal 28,3 milijarde evrov. Pokritost uvoza z izvozom je bila tako v omenjenem obdobju 105-odstotna. Najbolj se je lani povečal izvoz na Hrvaško in v Nemčijo.