BTC lani povečal prihodke in dobiček

Zbor delničarjev se je seznanil z novo strategijo družbe za obdobje 2026–2030.

Družba BTC je lani glede na leto prej povečala prihodke in dobiček, za letos pa načrtujejo nadaljnjo rast. Skupščina je odločila o izplačilu dividende ter se seznanila z novo strategijo. BTC je lani ustvaril 101,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 1,4 odstotka več kot leto prej, in 7,4 milijona evrov čistega dobička oziroma 13,5 odstotka več kot v letu 2024, če v tem letu ne upoštevamo izrednega finančnega prihodka zaradi prodaje deleža v tehnološki družbi Eligma. Skupščina delničarjev je sklenila, da bo družba izplačala redno dividendo v višini 17,50 evra bruto za delnico. Za dividende je namenjeno skupaj 3,9 milijona evrov bilančnega dobička, preostanek v višini 13,5 milijona evrov pa ostaja nerazporejen. »Leto 2025 je bilo za družbo BTC pomembno, saj je utrdila ...