BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

BTC Logistični center si je s kakovostjo in zanesljivostjo pridobil dolgoročno zaupanje poslovnih partnerjev. Ti se nanj zanašajo pri ključnih procesih svoje oskrbovalne verige, kar je dokaz trajnega partnerstva in stabilnosti.

Danes Logistični center BTC upravlja približno 130.000 kvadratnih metrov skladiščnih površin na različnih lokacijah v Ljubljani in Novem mestu. Glavna usmeritev je izvajanje celovitih storitev 3PL v sodelovanju z izbranimi pogodbenimi partnerji, pri čemer postopno, a sistematično uvajajo avtomatizacijo procesov.

Logistika je eden najhitreje rastočih sektorjev v Evropi, saj jo spodbujajo rast spletne trgovine, globalizacija oskrbovalnih verig in večja zahtevnost kupcev. Skladišča postajajo tehnološko podprta vozlišča, kjer se povezujejo procesi skladiščenja, transporta, upravljanja podatkov in trajnostnih rešitev. BTC Logistični center sledi temu trendu, saj odgovarja na zahteve po hitrosti, natančnosti in preglednosti.

Tehnološko in energetsko dovršen logistični center zalog

Poseben ponos BTC Logističnega centra je novi objekt v Zalogu, ki je tehnološko dovršen in energetsko učinkovit ter ponuja kar 50.000 paletnih mest. Že v prvem letu delovanja je dosegel skoraj popolno zasedenost, kar kaže na izrazito potrebo trga po sodobnih logističnih kapacitetah.

Objekt, ki so ga v upravljanje prevzeli od lastnika Kobal nepremičnine, je zasnovan trajnostno: z geotermalnimi vrtinami, toplotno črpalko, pametno LED razsvetljavo, CNS sistemom, 4.500 kvadratnimi metri zelene strehe in 6.000 kvadratnimi metri sončnih panelov, ki so v procesu dodatne širitve.

Digitalizacija, avtomatizacija in robotizacija

BTC Logistični center intenzivno vlaga v digitalizacijo in avtomatizacijo procesov. V Zalogu so uvedli polavtomatske viličarje, ki s pomočjo induktivnih zank in RFID transponderjev omogočajo uskladiščevanje in izskladiščevanje blaga na podlagi nalogov iz centralnega sistema WMS. Tak pristop zagotavlja hitrejše in natančnejše procese, zmanjšuje število napak in krepi nadzor kakovosti.

Velik pomen imajo tudi tehnologije interneta stvari (IoT). Naprave so opremljene s senzorji, ki omogočajo samodejno spremljanje delovanja in pravočasno zaznavanje morebitnih odstopanj. Že avtomatizirani procesi vključujejo robotsko čiščenje skladišč, v prihodnje pa bo dodatno okrepljena digitalna infrastruktura. Prenova sistema za upravljanje skladišč (WMS) in transporta (TMS) je v teku, zaključek projektov pa je načrtovan v prvem kvartalu leta 2026.

Posebnost digitalnega razvoja je, da se povečuje transparentnost za naročnike. Ti lahko s sistemi sproti spremljajo status blaga, čas obdelave in natančnost izvedbe.

Strateška usmeritev: Širitev hladilnih kapacitet

Približno 90 odstotkov izdelkov, ki jih BTC Logistični center skladišči, je prehrambnih. To pomeni, da so ustrezni pogoji hrambe ključnega pomena za varnost in kakovost blaga. Na Letališki imajo trenutno na voljo 5.500 paletnih mest v hladilnicah, a povpraševanje po dodatnih zmogljivostih narašča, saj je zaradi spremenjenih prehranjevalnih navad vedno večje povpraševanje po zamrznjenem blagu.

Hkrati je predvidena tudi zamenjava hladiva z okolju prijaznejšim ogljikovim dioksidom, ki je manj obremenjujoč za okolje.

Standardi kakovosti in prihodnost

BTC Logistični center že več let posluje v skladu z mednarodnimi certifikati ISO (9001, 14001 in 50001), ki potrjujejo kakovostno upravljanje procesov, odgovorno ravnanje z okoljem in energetsko učinkovitost. Jeseni bodo pridobili tudi International Food Standard (IFS), enega najzahtevnejših standardov za prehransko logistiko, ki je pomembna dodana vrednost za vse poslovne partnerje iz prehranske industrije.

Logistika prihodnosti

S širitvijo zmogljivosti, postopno avtomatizacijo procesov in vlaganji v digitalizacijo BTC Logistični center jasno kaže svojo dolgoročno vizijo, in sicer postati eno ključnih logističnih vozlišč v regiji, ki ne bo zgolj odziven ponudnik storitev, temveč partner, ki pomaga naročnikom graditi učinkovite in odporne oskrbovalne verige.

Razvoj logistike v zadnjih letih kaže, da je prav povezava med tehnološkim napredkom, trajnostjo in kakovostjo storitev tista, ki bo odločala o konkurenčnosti. a s svojimi projekti dokazuje, da je na tej poti že danes korak pred številnimi drugimi ponudniki.

