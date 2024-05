Buffett prepušča posle nasledniku

V nadaljevanju preberite:

61-letni Greg Abel že od leta 2021 velja za naslednika Warrena Buffetta v Berkshire Hathawayu, mednarodnem investicijskem skladu, ki upravlja kar 865 milijard dolarjev kapitala. Od človeka, ki prisega na trdo delo in sodelovanje, se pričakuje, da bo ohranil kulturo investicijskega velikana, ne bo pa dosegel zvezdniške slave svojega legendarnega šefa.

Čeprav Buffett, ki bo avgusta dopolnil 94 let, ne kaže nobenih znakov, da bi se želel uradno umakniti, je beseda o prihodnosti Berkshira znova prišla v ospredje, potem ko je novembra v starosti 99 let umrl Charlie Munger, Buffettov dolgoletni prijatelj in poslovni partner.