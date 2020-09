Bugatti k Rimcu?

Mate Rimac ima na področju superzmogljivih električnih avtomobilov velik ugled. FOTO: AFP

Kot je na spletu poročala britanska avtomobilska revija Car, podobno pa naj bi pisal nemški Marketing Magazin, naj bi bil Volkswagen tik pred tem, da svojo najbolj prestižno znamko Bugatti proda hrvaškemu specialistu za super zmogljive električne avtomobile Rimcu.To naj bi se zgodilo v okviru nekakšnega posla, s katerim bi Porsche, ki je sicer tudi v lasti Volkswagna svoj trenutno 15-odstotni delež v Rimcu še precej povečal. Kot piše Car, bi moral vse to potrditi še nadzorni svet Volkswagna. Za Car zadeve v Bugattiju in Porscheju niso želeli komentirati, ko smo o vsem tem povprašali v Rimcu, pa navedb prav tako niso želeli dajati komentarjev.Kot je znano, si je Rimac na področju superzmogljivih električnih avtomobilov pridobil velik ugled, kapitalski delež sta si v tem podjetju doslej pridobila Hyundai in Porsche.Bugatti je sicer ultraprestižna znamka s središčem v Molsheimu v Alzaciji, ki jo je nekaj desetletij nazaj obudil Volkswagen in dolgo pripravljal prvi model veyron, tega je pred nekaj leti nasledil naslednji super zmogljivi bencinsko gnani model z imenom chiron.