Burno leto za kriptovalute

V tej panogi so bili zelo optimistični, ko se je Donald Trump vrnil v Belo hišo, a vrednost bitcoina je v dveh mesecih padla za četrtino.

Na živahni božični zabavi, ki jo je decembra v newyorškem hotelu Freehand gostil navdušenec nad kriptovalutami Anthony Pompliano, ni bilo opaziti znakov krize na trgu kriptovalut. Med gosti, ki so uživali v zelenjavnih prigrizkih in brezplačni pijači, so bili lobisti, vlagatelji in celo nekdo, ki je prodajal življenjsko zavarovanje, denominirano v bitcoinih. »To vidimo kot zdrav umik kriptovalut in bitcoina,« je v sporočilu strankam zapisal analitik za kriptovalute Brett Knoblauch iz podjetja Cantor Fitzgerald ter dodal, da pričakuje, da se bo cena bitcoina sčasoma dvignila nad 1,5 milijona dolarjev za žeton, kar je 16-krat več od njegove sedanje vrednosti. Toda hitrost in obseg nedavne razprodaje, zaradi katere je bitcoin v dveh mesecih izgubil četrtino svoje vrednosti, sta sprožila nove ...