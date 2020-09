FOTO:Bytedance tiktoka ne bo prodal Microsoftu, združuje se z Oraclom

Če tiktok ne bo ameriški, bo v ZDA prepovedan. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Oracle je eden od redkih tehnoloških podpornikov Trumpa, nima pa izkušenj s socialnimi mediji. FOTO: Gabriel Bouys/AFP

Kitajska družba ByteDance je odpovedala prodajo svoje aplikacije tiktok Microsoftu in se odločila za partnerstvo s korporacijo Oracle. Kot so poznavalci povedali za Reuters, upajo, da jih bo to obvarovalo pred ameriško prepovedjo uporabe.Ameriška administracija je namreč izrazila sume, da bi lahko podatki o uporabnikih prišli v roke kitajski vladi. V družbi ByteDance, ki ima s tiktokom v ZDA sto milijonov uporabnikov, so zatrdili, da ne bodo privolili v nobeno tako zahtevo kitajske vlade. Kljub temu je ameriški predsednikzagrozil, da bo aplikacijo v ZDA prepovedal, če njen večinski lastnik ne bo ameriška družba.Kitajska je ustavila pogajanja o prodaji algoritma tiktoka tujemu kupcu. Kot so dejali, bi raje videli, da tiktok v ZDA ugasnejo, kot da ga prisilno prodajo. Po predlogu bo tako Oracle tehnološki partner družbe ByteDance, prevzel bo upravljanje tiktokove ameriške podatke. Viri pravijo še, da Oracle zanima tudi delež v tiktokovem ameriškem poslovanju. Manjše deleže tiktoka naj bi dobili tudi največji podporniki ByteDancea, med drugimi investicijski družbi General Atlantic in Sequoia.Ni pa še povsem gotovo, da bo Trump odobril posel. Tega nadzoruje odbor za zunanje naložbe (CFIUS), ki pa je pred dvema letoma odobril kitajski nakup ameriške zavarovalne družbe Genworth Financial. V kitajski družbi Oceanwide so z dogovorom zagotovili, da podatke zavarovancev upravlja tretja pravna oseba. Podatki o tiktokovih uporabnikih so zdaj shranjeni v oblaku Googlovega lastnika Alphabet GOOGL.O.