Čakanje na boljše čase vas lahko drago stane

Ko podjetje dobi naročilo, mora kupiti material, plačati zaposlene in poskrbeti za dobavo, še preden prejme plačilo. Kupec naj bi račun poravnal v dogovorjenem roku. Če s plačilom zamuja, mora podjetje svoje obveznosti kljub temu poravnati, kar lahko obremeni njegov denarni tok.

A tudi pretirana previdnost ima svojo ceno. Če podjetje zavrača naročila že ob najmanjši negotovosti glede plačila, lahko izgubi dobre posle in priložnosti za rast.

Podjetja morajo zato pri poslovnih odločitvah tehtati med priložnostmi in tveganji. Kako veliko naročilo sprejeti od novega kupca? Ali dolgoletnemu partnerju podaljšati plačilni rok? Je pravi trenutek za vstop na nov trg? Za premišljeno odločitev potrebujejo zanesljive informacije o kupcu, njegovi panogi in gospodarskem okolju, v katerem posluje.

Obeti za leto 2027 zahtevajo previdno načrtovanje

Coface Country Risk Conference bo povezala gospodarske napovedi s konkretnimi vprašanji podjetij o tveganjih in priložnostih na domačih in tujih trgih. FOTO: Coface

Coface v junijskem pregledu tveganj za leto 2027 napoveduje 2,5-odstotno rast svetovnega gospodarstva. Ob tem opozarja na posledice motenj na Bližnjem vzhodu, dražjo energijo, obremenjene dobavne verige in zaostrene pogoje financiranja. Za podjetja, ki pripravljajo poslovne načrte za prihodnje leto, takšni obeti pomenijo, da morajo poleg prodajnih ciljev skrbno oceniti tudi stroške, zanesljivost dobav in plačilno sposobnost kupcev.

Slovenski izvozniki lahko posledice občutijo pri vsakdanjem poslovanju. Kupec zmanjša naročila, zahteva nižjo ceno ali daljši rok plačila. Dobavitelj podraži material, prevoz traja dlje, podjetje pa mora več denarja nameniti za zaloge. Če se več takšnih sprememb zgodi hkrati, mu lahko kljub rasti prodaje zmanjka denarja za tekoče obveznosti in nove naložbe.

FOTO: Coface

Pri načrtovanju za leto 2027 je zato smiselno poleg pričakovanih prihodkov preveriti, kaj bi za podjetje pomenili manjše naročilo največjega kupca, dražja dobava ali dodaten mesec čakanja na plačilo. Tako podjetje lažje presodi, kaj bi mu lahko povzročilo največ težav in za kaj mora zagotoviti dodatna sredstva.

Plačilna zamuda se hitro prenese na dobavitelja

Ko kupec zamuja s plačilom, obveznosti dobavitelja ne počakajo. Plače, material in druge stroške mora poravnati pravočasno. FOTO: Unsplash

Z zamudami pri plačilih se srečujejo številna podjetja. Raziskava družbe Coface o plačilnih navadah v Združenem kraljestvu, objavljena septembra 2026, je pokazala, da je 89 odstotkov anketiranih podjetij v preteklem letu vsaj enkrat čakalo na plačilo dlje, kot je bilo dogovorjeno. Med tistimi, ki so doživela zamude, jih je 51 odstotkov poročalo, da so se te ponavljale pogosteje kot leto prej. Povprečna zamuda je znašala 34 dni, dva dni več kot leto prej. Podatki sicer veljajo za britanski trg, vendar opozarjajo, kako pomembno je, da izvozniki poznajo plačilne navade kupcev na trgih, kjer poslujejo.

Zamuda še ne pomeni, da kupec ne zmore poravnati svojih obveznosti. Za dobavitelja pa pomeni, da denarja, na katerega je računal, še ni na računu. Medtem mora plačati zaposlene in dobavitelje ter poravnati druge obveznosti. Za to porabi lastna sredstva ali si denar izposodi, zato mu ga lahko zmanjka za izvedbo naslednjega naročila ali načrtovano naložbo.

Še večje težave lahko nastanejo, če je podjetje odvisno od enega velikega kupca. Dolgoletno sodelovanje je dragoceno, vendar tudi partner, ki je doslej redno plačeval, lahko zaide v težave.

Tveganje je treba preveriti na več ravneh

Poznavanje finančnega stanja in plačilnih navad kupcev pomaga podjetju presoditi, komu in v kolikšnem obsegu lahko dobavlja z odloženim plačilom. FOTO: Adobe Stock

Pri tem podjetjem pomaga Coface, ena vodilnih mednarodnih skupin na področju zavarovanja terjatev in upravljanja kreditnih tveganj, ki letos zaznamuje 80 let delovanja. V Sloveniji od leta 2019 podjetjem ponuja zavarovanje terjatev, poslovne informacije in izterjavo terjatev. Lokalno poznavanje gospodarstva povezuje z mednarodno mrežo strokovnjakov, ki spremljajo gospodarska gibanja, tveganja posameznih držav in panog ter finančno stanje podjetij po svetu. Slovenski izvozniki tako lažje preverijo tudi kupce na trgih, ki jih sami slabše poznajo.

Coface podatke o finančnem položaju partnerjev povezuje s podatki o njihovem plačevanju in ocenami kreditnega tveganja. Podjetje tako lažje določi rok plačila in presodi, do katerega zneska bo posameznemu kupcu dobavljalo blago z odloženim plačilom.

Poslovne partnerje je smiselno spremljati tudi po začetku sodelovanja. Če se njihova bonitetna ocena poslabša, finančni rezultati pešajo ali se zamude pri plačilih ponavljajo, je treba preveriti, ali so dogovorjeni pogoji še ustrezni. Podjetje se lahko na primer odloči za krajši plačilni rok ali pri naslednjih dobavah zahteva delno predplačilo.

Previdnost lahko postane ovira za rast

Zanesljive informacije podjetju pomagajo pravočasno sprejeti naročilo in določiti pogoje, pod katerimi ga lahko varno izpelje. FOTO: Unsplash

Negotovost lahko podjetje pripelje tudi v drugo skrajnost: odločitev odlaga tako dolgo, da posel dobi konkurenca. Mednarodna raziskava družbe Coface med 1250 vodilnimi v 13 državah, objavljena junija 2026, je pokazala, da 68 odstotkov vprašanih počasno odločanje prepoznava kot pomembno oviro za rast. Obenem jih 52 odstotkov poroča o razdrobljenosti podatkov med trgi, na katerih poslujejo.

Zato je pomembno, da pri odločanju o novem poslu že od začetka sodelujejo prodajna ekipa, finančni oddelek in strokovnjaki za tveganja. Prodaja pozna kupca in njegove potrebe, finance preverijo, kako bo posel vplival na denarni tok, strokovnjaki za tveganja pa ocenijo zanesljivost plačila. Skupaj lažje določijo pogoje, ki ustrezajo kupcu in podjetju omogočajo varno poslovanje.

Podjetje lahko tveganje pri novem naročilu zmanjša tako, da začne z manjšim obsegom dobav, se dogovori za delno predplačilo ali omeji skupni znesek še neplačanih računov. Tako lahko sprejme posel pod pogoji, ki jih finančno zmore.

Zaščita denarnega toka se začne pred zapadlostjo računa

Zaščita denarnega toka se začne z jasnimi plačilnimi pogoji in pregledom nad terjatvami, še preden prvi račun zapade v plačilo. FOTO: Fotolia

Jasni plačilni pogoji, pregled nad odprtimi terjatvami in pravočasen odziv ob zamudah spadajo med temelje urejenega poslovanja. Ko kupec ne plača, je pomembno hitro ugotoviti razlog in določiti nadaljnje korake. Pri poslovanju v tujini so lahko dodatna ovira razlike v jeziku, postopkih in poslovnih navadah. Coface ob poslovnih informacijah ponuja tudi zavarovanje terjatev in izterjavo. Z zavarovanjem terjatev podjetje omeji izgube zaradi neplačil v okviru kritja, za katero se dogovori z zavarovalnico. Pri izterjavi zapadlih neplačanih računov mu pomagajo strokovnjaki iz mednarodne mreže Coface.

Poslovne informacije in bonitetni podatki podjetij, Coface

Spremljanje kupcev, dogovorjeni ukrepi ob poslabšanju njihovega položaja in ustrezna zaščita terjatev podjetju omogočajo boljši pregled nad tem, koliko tveganja prevzema. To je pomembno tako pri ohranjanju obstoječega poslovanja kot pri iskanju novih trgov.

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