Kdor je čakal na cenejše zadolževanje, se mu to ni obrestovalo. V dobrih dveh mesecih od naše zadnje primerjave se je 100.000 evrov stanovanjskega posojila z nespremenljivo obrestno mero v povprečju podražilo za 1700 evrov, s spremenljivo pa še za tisočak več. Nekatere banke odstopajo od povprečja in so obrestne mere ohranile na isti ravni. Sredi decembra bo Evropska centralna banka (ECB) tehtala odločitev o morebitnem novem dvigu obrestnih mer. Inflacija v evrskem območju je pri štirih odstotkih, kar je dvakratnik ciljne dvoodstotne obrestne mere ECB, zato po novembrskem premoru mnogi zagovarjajo nov dvig obrestnih mer. Depozitna obrestna mera, s katero svet ECB usmerja naravnanost denarne politike, naj bi se takrat zvišala z 2,5 na 2,75 odstotka, nekateri pa že opozarjajo, da se bo ...