FOTO:Camus iz Sueza noče »francoske poroke«

V francoski javnosti in zlasti v industriji ravnanja z odpadki in vodo odmeva napoved družbe Veolia, da namerava najprej kupiti skoraj 30 odstotkov konkurenčne družbe Suez, potem pa verjetno objaviti še prevzemno ponudbo zanjo. »To je katastrofa za Francijo,« pravi direktor prevzemne tarče Bertrand Camus.Francoski skupini Veolia in Suez delujeta na področju distribucije vode, ravnanja z odpadki, zbiranja odpadnih surovin za ponovno uporabo, čiščenja odpadnih voda ... Po poročanju tiskovne agencije Reuters se Veolia dogovarja o nakupu 29,9-odstotnega lastniškega deleža v Suezu z družbo za dobavo plina in električne energije ...