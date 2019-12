Carinski biči Donalda Trumpa tokrat za Brazilijo in Argentino

Ameriški predsednik Donald Trump. Foto Mandel Ngan Afp

Washington – Ameriški predsedniknaznanja ponovno vzpostavitev carin na jeklo in aluminij iz Brazilije in Argentine. Republikanski prvak obtožuje južnoameriški državi umetnega nižanja menjalne vrednosti svojih valut in s tem škode za ameriške kmete.Brazilija in Argentina izvajata množično depreciacijo svojih valut, kar ni dobro za naše kmete, je, kje drugje kot na twitterju, zapisal republikanski predsednik ZDA. »Zato bom s takojšnjim delovanjem ponovno vzpostavil carine na jeklo in aluminij, ki v ZDA prihajata iz teh držav.« Trump je k ukrepanju pozval tudi Federal Reserve, da močni dolar tem in številnim drugim državam ne bi omogočal prednosti. »To našim proizvajalcem in kmetom otežuje pravičen izvoz izdelkov. Znižaj obresti in zrahljaj, Fed!«Trump je leta 2018 Brazilijo in Argentino izvzel iz 25-odstotnih kazenskih carin na tuja jeklo in aluminij, prejšnji teden pa se je vrednost valut obeh držav močno znižala v primerjavi z dolarjem. Pomagala jima je tudi Trumpova trgovinska vojna s Kitajsko, saj sta tja lahko izvozili več svojihkmetijskih izdelkov. Ameriški predsednik je kazenske carine na tuja jeklo in aluminij utemeljil z domačim nacionalnim interesom, a je zdaj ta ukrep še bolj kakor prej videti kot orodje njegove trgovinske politike.Ameriške kazenske carine so že predmet pritožb na Svetovno trgovinsko organizacijo WTO, a se Trumpova administracija bojuje tudi proti tej oziroma proti njenemu pritožbenemu organu. Že dve leti blokirajo nova imenovanja in dvema od zadnjih treh članov bo mandat potekel 10. decembra. A v Washingtonu zagotavljajo, da hočejo samo posodobljenje in boljša pravila razsojanja o sporih. Sedanjemu pritožbenemu organu in vsej WTO očitajo pristranskost do držav, ki izkoriščajo status države v razvoju.Bela hiša najostreje obtožuje Kitajsko, ki po njihovem prepričanju gospodarskih prednosti ne uporablja za demokratizacijo svoje družbe in odpiranje gospodarstva, ampak za slabljenje tekmecev ter strateško prevlado v svetu. Z geslom »Najprej Amerika!« Trump tudi sicer zahteva globoke spremembe svetovnih trgovinskih odnosov.