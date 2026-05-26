  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Novice

    »Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    Dr. Metka Žan opozarja, da izguba posamezne pasme pomeni nepovratno škodo za prihodnost kmetijstva. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Dr. Metka Žan opozarja, da izguba posamezne pasme pomeni nepovratno škodo za prihodnost kmetijstva. FOTO: Jože Suhadolnik
    Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
    26. 5. 2026 | 09:15
    12:46
    A+A-

    Oglejte si videointervju z dr. Metko Žan o pomenu avtohtonih pasem in prihodnosti slovenskega kmetijstva:

    Slovenija sodi med države z izjemno bogato biotsko raznovrstnostjo, del te dediščine pa so tudi avtohtone pasme domačih živali, ki so se v stoletjih prilagodile lokalnemu okolju, podnebju in načinu kmetovanja. Danes številnim med njimi grozi izumrtje. Prav zato postajajo pobude za njihovo ohranjanje vse pomembnejše, med njimi tudi ARK mreža, sistem ARK kmetij in ARK središč, ki povezuje rejce, strokovnjake in širšo javnost pri varovanju slovenskih avtohtonih pasem. Gre za model, ki ga poznajo tudi druge evropske države, Slovenija pa ga razvija pod okriljem Javne službe nalog genske banke v živinoreji na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

    dr. Metka Žan, Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik
    dr. Metka Žan, Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik
    O pomenu ohranjanja avtohtonih pasem, vlogi ARK mreže in izzivih sodobnega kmetijstva smo se pogovarjali z dr. Metko Žan z Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, kjer sodeluje pri delu Javne službe nalog genske banke v živinoreji. Njeno področje raziskovanja in strokovnega dela je usmerjeno v ohranjanje biotske raznovrstnosti v živinoreji, spremljanje ogroženosti slovenskih avtohtonih pasem ter povezovanje znanosti, reje in trajnostnega razvoja podeželja. Biotehniška fakulteta ima na tem področju pomembno nacionalno vlogo, saj pod okriljem ministrstva vodi programe za dolgoročno varstvo genskih virov domačih živali.

    Kot poudarja sogovornica, pri avtohtonih pasmah ne gre zgolj za vprašanje tradicije ali nostalgije, ampak predvsem za vprašanje prihodnosti prehranske varnosti in odpornosti kmetijstva v času podnebnih sprememb. »Kadar govorimo o avtohtonih pasmah, govorimo o prihodnosti na trdnih temeljih preteklosti,« poudarja dr. Metka Žan. Te pasme so namreč razvile odpornost proti lokalnim razmeram, skromnejši krmi in boleznim, zaradi česar lahko pomembno prispevajo k bolj trajnostnemu in prilagodljivemu kmetijstvu prihodnosti.

    Podatki kažejo, da je stanje skrb vzbujajoče. Med 14 priznanimi slovenskimi avtohtonimi pasmami domačih živali jih ima kar osem kritično stopnjo ogroženosti. Izginotje posamezne pasme pa pomeni mnogo več kot le izgubo ene živalske vrste. »Če mi pasmo izgubimo, to ne pomeni zgolj samo izgube pasme, ampak veliko nepovratno škodo za celotno kmetijstvo,« opozarja sogovornica. Z izginjanjem pasem izgubljamo genetsko pestrost, znanje preteklih generacij in pomemben del slovenske kulturne krajine.

    Ark je mednarodno uveljavljen izraz, ki v prevodu pomeni barka, tudi skrinja. Sporoča, da spodbujanje reje avtohtonih pasem v lokalnem okolju preprečuje izumiranje pasem. Torej ark kmetije in ark središča so kmetije, ki ohranjajo in redijo slovenske avtohtone pasme domačih živali. Namenjene so ozaveščanju širše javnosti o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti v kmetijstvu, ohranjanju avtohtonih pasem domačih živali in trženju njihovih izdelkov. Najdemo jih tudi v nekaterih drugih evropskih državah, kjer so organizirane pod podobnimi pravili.

    Ark kmetije in ark središča delujejo kot rešilne barke in sočasno predstavljajo zbirko – skrinjo dragocenih živalskih genskih virov. Ark kmetija je namenjena združevanju dejavnosti kmetovanja in ohranjanja slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, ark središče pa je namenjeno reji slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, prvenstveno za namene izobraževanja in ozaveščanja javnosti.

    Slovenske avtohtone pasme domačih živali so pomemben del biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine. FOTO: Biotehniška Fakulteta
    Slovenske avtohtone pasme domačih živali so pomemben del biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine. FOTO: Biotehniška Fakulteta

    ARK mreža je postala prostor povezovanja ljudi, znanja in podeželja. Kmetije, vključene v mrežo, niso namenjene samo reji živali, ampak tudi ozaveščanju javnosti, izobraževanju mladih in razvoju lokalnih izdelkov z dodano vrednostjo. Prav v tem dr. Metka Žan vidi pomemben potencial za prihodnost slovenskega podeželja: v povezovanju trajnostnega kmetijstva, lokalne identitete in sodobnega potrošnika, ki vse bolj ceni izvor hrane, kakovost in odgovoren odnos do narave.

    V ARK mreži so vključene kmetije, ki redijo najmanj tri slovenske avtohtone pasme domačih živali, ki so vključene v rejski program oziroma izhajajo iz kontroliranih tropov, čred po Sloveniji. Trenutno imamo v Sloveniji 14 ARK kmetij in 10 ARK središč.

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. FOTO: Biotehniška Fakulteta
    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. FOTO: Biotehniška Fakulteta

    Kako spremljate stanje avtohtonih pasem in kdo skrbi, da se njihove populacije ohranjajo?

    V Sloveniji rejo avtohtonih pasem na ark kmetijah/rediščih spremljamo v okviru Javne službe nalog genske banke v živinoreji. Glavno vlogo pri ohranjanju teh pasem imajo seveda rejci, ki jih redijo v njihovem izvornem okolju, kjer so se oblikovale skozi tisočletno rejo in se prilagodile specifičnim razmeram reje, skromni krmi in tudi različnim boleznim.

    V okviru Javne službe izvajamo monitoring z enkratnim letnim izpolnjevanjem podatkov v Registru pasem z zootehniško oceno. Enkrat letno ocenjujemo tudi ogroženost teh pasem na podlagi mednarodnih kriterijev Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), ki vključujejo predvsem velikost populacije, geografsko razpršenost živali oziroma pasem in stopnjo sorodstva.

    Ključno vlogo pri ohranjanju pasem imajo rejci, saj brez njihovega dela teh pasem ne bi mogli ohranjati v živem.

    Kakšno vlogo ima pri tem Biotehniška fakulteta?

    Slovenija je leta 1996 ratificirala Konvencijo o biološki raznovrstnosti in s tem pristopila tudi k ohranjanju biotske raznovrstnosti v kmetijstvu, vključno z ohranjanjem slovenskih avtohtonih pasem domačih živali.

    To področje je v Sloveniji zakonsko urejeno in se izvaja kot Javna služba nalog genske banke v živinoreji na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

    Javni službi je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podelilo koncesijo. V okviru dolgoročnih programov varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji uresničuje svoje glavno poslanstvo, to je ohranjanje pasem domačih živali, s posebnim poudarkom na ohranjanju slovenskih avtohtonih pasem v njihovem izvornem okolju.

    Kakšna je vloga države pri ohranjanju slovenskih avtohtonih pasem?

    Vloga države pri ohranjanju slovenskih avtohtonih pasem domačih živali je zelo pomembna. Avtohtone pasme so vključene v Zakon o živinoreji, kjer je zapisano, da so pod posebnim varstvom države. Država prek tega zakona in podzakonskih aktov določa status avtohtonih pasem in predpisuje načine njihovega varstva. Preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano financira Javno službo nalog genske banke v živinoreji. Strokovno delo Javne službe temelji na dolgoročnih programih ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji. Tako je zagotovljeno, da se ohranjanje slovenskih avtohtonih pasem domačih živali izvaja sistematično in v skladu z mednarodnimi konvencijami.

    Ker so avtohtone pasme običajno manj produktivne v primerjavi z visoko specializiranimi tujerodnih pasmami, država rejcem zagotavlja finančna nadomestila v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike. Subvencije (plačila za rejo lokalnih – avtohtonih ogroženih pasem) so ključne za: pokrivanje izpada dohodka zaradi manjše prireje, predvem pa za spodbujanje rejcev, da vztrajajo pri reji avtohtonih živali.

    ARK mreža povezuje rejce, strokovnjake in lokalne skupnosti pri ohranjanju avtohtonih pasem. FOTO: Biotehniška Fakulteta
    ARK mreža povezuje rejce, strokovnjake in lokalne skupnosti pri ohranjanju avtohtonih pasem. FOTO: Biotehniška Fakulteta

    Zakaj bi nas moralo skrbeti, če kakšna pasma izgine? Kaj s tem izgubimo?

    V preteklosti smo imeli v Sloveniji oziroma na današnjem območju Slovenije veliko več avtohtonih pasem, kot jih imamo danes. Predvsem v drugi polovici 20. stoletja so uvajanje visoko specializiranih tujih pasem, oblikovanje enovitih kmetijskih krajin, specializacija kmetijske pridelave in opuščanje kmetovanja na območjih z naravnimi omejitvami pripeljali do tega, da so avtohtone pasme začele izginjati, nekatere pa smo tudi nepovratno izgubili.

    Če izgubimo pasmo, to ne pomeni zgolj izgube ene pasme, ampak veliko nepovratno škodo za celotno kmetijstvo. Gre za siromašenje ekosistema in izgubo pasem, ki so se v stoletjih najbolje prilagodile našim lokalnim razmeram reje. S tem izgubljamo tudi zelo pomemben potencial za prihodnost in prehransko varnost v vse bolj nepredvidljivih razmerah, ki jih prinaša negotova prihodnost.

    V času podnebnih sprememb veliko govorimo o odpornosti. Ali imajo avtohtone pasme pri tem posebno prednost?

    Seveda, avtohtone pasme imajo v kontekstu podnebnih sprememb izrazito prednost, saj njihova vrednost temelji prav na genetsko pogojeni odpornosti, ki so jo pridobivale v stoletjih naravne selekcije v lokalnem okolju. Njihove ključne prednosti so: prilagojenost na ekstremne vremenske razmere, učinkovito izkoriščanje lokalne krme, večja odpornost proti boleznim, majhen okoljski odtis. Te pasme so npr. ključne za pašo na območjih, ki bi se sicer zarastla in tako tudi neposredno prispevajo k preprečevanju požarov in ohranjanju biotske raznovrstnosti. V prihodnosti, ki jo bodo vedno bolj zaznamovale podnebne spremembe, ekstremni vremenski pojavi in nove bolezni, bodo te pasme zelo pomembne za prihodnost kmetijstva. Visoko specializirane tujerodne pasme so v neugodnih pogojih ranljive; avtohtone pasme pa so zaradi svoje odpornosti odgovor na negotove razmere, ki nas čakajo. Pomembne so za zagotavljanje prehranske varnosti in suverenosti, saj z izgubo avtohtonih pasem ne izgubimo le preteklosti, ampak predvsem odpornost in prilagodljivost, ki ju bomo nujno potrebovali za prehransko varnost v prihodnosti.  

    Dr. Metka Žan opozarja, da izguba posamezne pasme pomeni nepovratno škodo za prihodnost kmetijstva. FOTO: Jože Suhadolnik
    Dr. Metka Žan opozarja, da izguba posamezne pasme pomeni nepovratno škodo za prihodnost kmetijstva. FOTO: Jože Suhadolnik

    Kako pomembni so pri ohranjanju pasem mladi rejci?

    Pri ohranjanju slovenskih avtohtonih pasem domačih živali so mladi rejci zelo pomembni, saj zagotavljajo, da se bo reja teh pasem ohranjala še naprej. V proces reje prinašajo inovativnost, podjetniško miselnost in nove ideje, s katerimi osmišljajo pomen avtohtonih pasem v sodobnem kmetijstvu. Z uvajanjem sodobnih pristopov k prireji in trženju mladi rejci dokazujejo, da je reja avtohtonih živali lahko ekonomsko upravičena in dobičkonosna. Nekateri dosegajo tudi odlične rezultate prireje. Pomembno vlogo pri tem igrajo tudi družbena omrežja, kjer mladi rejci s kreativnimi vsebinami krepijo ugled avtohtonih pasem, izobražujejo širšo javnost o njihovem pomenu in neposredno nagovarjajo sodobnega potrošnika. Uspeh mladih rejcev je najboljše zagotovilo za prihodnost: bolj ko s svojimi praksami dokazujejo, da so slovenske pasme konkurenčne in ekonomsko stabilne, večja je verjetnost, da se bo biotska raznovrstnost v našem prostoru ne le ohranila, temveč tudi krepila.

    Kje vidite največje izzive pri ohranjanju teh pasem v prihodnjih letih?

    V Sloveniji trenutno redimo 14 slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, namenjenih za kmetovanje. Od tega jih ima kar osem kritično stopnjo ogroženosti, pet jih je ogroženih, ena pa je ranljiva. S tega vidika bi nas moralo zelo skrbeti, kaj bo s temi pasmami v prihodnje.

    Predvsem gre za majhne populacije, zato je eden največjih izzivov preprečevanje parjenja v sorodu. Poleg tega je velik izziv tudi, kako zagotoviti finančno vzdržnost in motivacijo rejcev, da bodo te pasme še naprej ohranjali.

    Zelo pomembne bi bile dodatne finančne spodbude in pomoč pri oblikovanju butičnih izdelkov z dodano vrednostjo, saj bi tako motivirali tudi mlajše generacije, da bi te pasme ohranjale še naprej.

    Veliko lahko naredimo tudi potrošniki, in sicer z nakupom izdelkov iz avtohtonih pasem. S tem ne kupimo samo izdelka, ampak podpremo tudi ohranjanje teh pasem, biotske raznovrstnosti v živinoreji ter slovenske naravne in kulturne dediščine ter nacionalne identitete.

      
      

     

     


     

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

    Sorodni članki

    PromoPhoto
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vlada

    Znana so imena za tri ključne gospodarske resorje

    Na področju financ koalicija napoveduje bolj restriktivno javnofinančno politiko in doslednejše spoštovanje evropskih fiskalnih pravil.
    25. 5. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nova vlada

    Janša pušča svoje ministre v negotovosti

    Kadrovski razrez: Janez Janša se v svoji četrti vladi odpoveduje strankarskim lojalistom, velik del bremena naj bi nosili v NSi in Demokratih.
    Uroš Esih 25. 5. 2026 | 19:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zadnje kadrovske odločitve: Špela Vovk nadomestila Petro Bezjak Cirman

    Na dopisni seji je razrešila več državnih sekretarjev in drugih funkcionarjev; menjava tudi na čelu Ukoma. Nova vlada bo pričakovano imenovala svoje ljudi.
    25. 5. 2026 | 11:56
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Železnica

    Zakaj ne moremo v Benetke z vlakom

    Povezave z Italijo so težava, ki je v vseh pogledih v nasprotju z evropsko težnjo po večji povezljivosti.
    Borut Tavčar 25. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

    To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    »Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    26. 5. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Nastanitve s posebnim šarmom, kjer vas pričaka nepozabna dobrodošlica

    Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
    2. 5. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Slovenci živijo v akvariju

    Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
    Nina Štajner 22. 5. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Spori med sosedi so se razplamteli

    Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
    22. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Na delovnem mestu želijo več druženja in sprostitve

    Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 5. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Kako se bodo gibale cene nepremičnin?

    Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
    Nejc Gole 22. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več

    Več iz teme

    slovenske avtohtone pasme domačih živaliživinorejaavtohtone pasmepasmepromokmetovanjeslovenski rejciohrnjanje pasemekološko kmetijstvo
    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Mednarodna analiza

    Obisk ameriške delegacije na Kitajskem pomiril vlagatelje

    Za finančne trge je trenutno najpomembnejše predvsem to, da dialog med državama ostaja odprt.
    26. 5. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Kaj so glede Messijeve poškodbe pokazali zdravniški pregledi?

    Severnoameriški klub Inter Miami je sporočil izide zdravniških preiskav, ki so jih opravili po poškodbi zvezdnika Lionela Messija.
    26. 5. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kabaret

    Tjaša Fajdiga: Vrnitev v Slovenijo je bila moj največji umetniški poraz

    Prihaja iz konservativnega okolja in velja za črno ovco v družini. V sebi ostaja skromna. »Ko pa stopim na oder, se spremenim v eksces in drznost,« pravi.
    Mateja Rosa 26. 5. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Italiji

    Včeraj sladoled in ledena kopel, danes pekel: kaj se dogaja na Giru?

    Kolesarje na dirki po Italiji je zajel vročinski val, na tretji prosti dan dirke so iskali način, kako bi se ohladili in ga preživeli čim bolj udobno.
    26. 5. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Danes naj bi bila znana kazen za obtoženega napada na Aleša Šutarja

    Obtoženi Samire Šiljić je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Smrt Novomeščana je privedla do protestov in sprejetja t. i. Šutarjevega zakona.
    26. 5. 2026 | 09:02
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kabaret

    Tjaša Fajdiga: Vrnitev v Slovenijo je bila moj največji umetniški poraz

    Prihaja iz konservativnega okolja in velja za črno ovco v družini. V sebi ostaja skromna. »Ko pa stopim na oder, se spremenim v eksces in drznost,« pravi.
    Mateja Rosa 26. 5. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Italiji

    Včeraj sladoled in ledena kopel, danes pekel: kaj se dogaja na Giru?

    Kolesarje na dirki po Italiji je zajel vročinski val, na tretji prosti dan dirke so iskali način, kako bi se ohladili in ga preživeli čim bolj udobno.
    26. 5. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Danes naj bi bila znana kazen za obtoženega napada na Aleša Šutarja

    Obtoženi Samire Šiljić je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Smrt Novomeščana je privedla do protestov in sprejetja t. i. Šutarjevega zakona.
    26. 5. 2026 | 09:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

    Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

    Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
    2. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TRAJNOSTNI RAZVOJ

    Iščemo zgodbe, ki prepričajo. Je vaše podjetje naslednji zmagovalec?

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    22. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj prehranska industrija postaja strateška panoga prihodnosti

    Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Robert Roškar v novi vlogi

    Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Sluh izgubljamo počasi, zato prve znake pogosto preslišimo

    Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
    25. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

    Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    »V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

    Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
    25. 5. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

    Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

    Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
    22. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

    Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
    Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugo
    DOBRODELNOST

    Prihaja dan, ki bo povezal Slovenijo

    Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

    Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
    22. 5. 2026 | 10:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo