Če ne bo dogovora, bo v četrtek v Cinkarni Celje stavka

Sindikat Cinkarne Celje je za jutri napovedal dveurno opozorilno stavko, danes pa so se na pogajanjih dogovorili, da bo namesto tega jutri zbor delavcev. Na njem pričakujejo odgovore uprave na zahteve sindikata po višjih plačah in višjih dodatkih. Če delavci z odgovori in ponudbo uprave ne bodo zadovoljni, bo v četrtek v Cinkarni celodnevna stavka.

Ključna zahteva je dvig osnovnih bruto plač, je povedal predsednik podjetniškega sindikata Franc Grabler. Kljub temu da so v družbi lani za okoli pet odstotkov uskladili in dvignili plače, so po dvigu minimalne plače in naraščajočih življenjskih stroških delavci v stiski in nezadovoljni. Po Grablerjevih ocenah ima osnovno bruto plačo pod minimalno plačo oziroma na stopnji minimalne plače dobrih deset odstotkov zaposlenih v Cinkarni Celje. Ob koncu lanskega leta je bilo v Cinkarni sicer zaposlenih 775 ljudi.

Natančno kolikšen dvig plač zahtevajo, Grabler še ni želel povedati: »Vsekakor pa zahtevamo, naj najnižja plača presega minimalno ali se tam vsaj začne. Sicer pa zahtevamo tudi višje dodatke na nočno delo, štiriizmensko delo ter na dela proste dneve in praznike. Zahtevamo tudi višja nadomestila za malico in potne stroške, sprejetje pravilnika o napredovanju in stoodstotno nadomestilo plače med stavko.«

Grabler je poudaril, da pogajanj z upravo vsekakor ne bodo zavračali, bodo pa počakali, kako se bodo na poglede poslovodstva odzvali zaposleni po jutrišnjem zboru delavcev. »V sredo se bodo nadaljevala pogajanja, potem pa se bomo glede na odziv zaposlenih odločili, ali bomo v četrtek izpeljali celodnevno stavko. Ta je za zdaj še vedno aktualna,« je dejal Grabler. Dodal je, da je v podjetniškem sindikatu okoli 500 zaposlenih: »Podpirajo pa nas tudi nečlani.«

Lansko leto rekordno, letos slabo

Iz uprave Cinkarne Celje so sporočili, da socialni dialog med upravo in sindikatom še poteka, zato konkretnih odgovorov še ne dajejo: »Pogajanja še niso zaključena. Skupaj s sindikati smo se dogovorili, da skličemo zbor delavcev, na katerem bo uprava zaposlenim predstavila svoj predlog dogovora. Predvidoma v sredo nadaljujemo pogajanja s sindikati. Več bomo lahko povedali, ko bodo pogajanja zaključena.«

Cinkarna Celje je sicer lansko leto zaključila odlično. Ustvarili so 227,2 milijona evrov prihodkov iz prodaje, kar je 18 odstotkov več kot leta 2021. Čistega dobička je bilo za kar 42,3 milijona evrov, kar je 27 odstotkov več kot leto prej. Večino, kar 30 milijonov evrov dobička je družba ustvarila že v prvem polletju, v nadaljevanju leta je bila situacija manj ugodna.

Letos pričakujejo precej slabše rezultate. Eno večjih težav predstavljajo stroški energentov. Cene elektrike so od dva- do trikrat višje kot v ZDA in Aziji, enako velja za cene plina. Cinkarna je sicer zaprosila za subvencijo v okviru pomoči ministrstva za gospodarstvo. Poleg cen energentov veliko težavo predstavlja tudi padec povpraševanja in cen izdelkov. Kot so pojasnili v začetku marca, letos pričakujejo okoli 205 milijonov evrov prihodkov in šest milijonov evrov dobička.