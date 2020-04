FOTO:Če si želiš zasebnosti še ničesar ne skrivaš

Ni potrebe, da se pristojnost zdravstvene inšpekcije seli v represivne organe

Malo je argumentov za poseg v človekove pravice

Pravicam, ki smo jih gradili stoletja se lahko odpovemo v nekaj dneh opozarja Blaž Kovačič Mlinar. FOTO: Jure Eržen

Razlika med Googlom in državo je ta, da Google ne trka na vrata

Člen, ki bi policiji omogočal vstop v stanovanja posameznikov v karanteni se ni obdržal, medtem pa je 103. člen šel v ustavno presojo. Slednji ureja sledenje posameznikom, ki so v karanteni, o tej tematiki pa so včeraj v vebinarju spregovorili redni profesor na Ekonomski fakulteti, nekdanja Informacijska pooblaščenkain strokovnjak kazenskega prava. Osrednja tema je bila državno sledenje lokacij mobilnih telefonov posameznikov, ki so v karanteni. Tako pravo kot demokratična družba sta zaradi pandemije na resni preizkušnji, oblast namreč preizkuša meje kjer človekove pravice niso kršene, vprašanje pa je kako daleč lahko oblast dejansko poseže s svojimi ukrepi.Govorci so se strinjali, da je dostop države do podatkov o lokaciji posameznikov sporen. Nataša Pirc Musar je zadovoljna, da je sporni člen, ki policiji omogoča vstop v stanovanja posameznikov v karanteni bil izvzet iz zakona, vendar pravi, da se želja po sledenju posameznikom še kaže. Skrbi jo, da vlada prosi državljane za zaupanje, ob enem pa ta popolnoma nič ne zaupa državljanom. Ob tem je izjemnega pomena transparentnost sprejetih ukrepov, v tem smislu pa poudarja, da pogosto ni zaslediti dokumentov, ki bi pojasnili zakaj je potrebno določen ukrep sprejeti.Pirc Musarjeva pogreša sodelovanje vlade s stroko in proučevanje kateri ukrepi bi bili koristni in bi najmanj posegali v zasebnost posameznika. Prav tako ni jasnih podatkov o tem koliko oseb je kršilo zahtevano samoizolacijo, zato ne vidi smisla v sledenju lokacij mobilnih telefonov. Strašljivo je, da se pristojnosti iz služb, ki so sicer zadolžene za nadzor seli v represivne organe. Ni potrebe, da policija nadzira karanteno, če imamo zdravstveno inšpekcijo, ki ta pooblastila ima že zdaj, poudarja Pirc Musarjeva. Dejala je še, da ima Sloveniji 91 inšpektorjev za zdravstvo, v karanteni pa je trenutno nekaj več kot 300 ljudi in v tem duhu zatrjuje, da imamo dovolj inšpektorjev, ki lahko samostojno izvajajo svoje naloge, brez pomoči policije.Blaž Kovačič Mlinar poudarja, da je bistvena pomanjkljivost aktualne zakonodaje opredelitev pogojev pod katerimi se razni ukrepi lahko izvajajo. V človekove pravice se sicer v času izrednih razmer lahko poseže, se pa to naredi v najmanjši možni meri. A vendar izredne razmere v Sloveniji niso razglašene zato so v polni veljavi vse pravice o človekovih pravicah tako iz ustave, kot iz konvencije o človekovih pravicah. Kovačič Mlinar pravi, da je potrebno dokazati nujnost posega v človekove pravice, sicer pa meni, da obstajajo drugi učinkoviti ukrepi, ki bi manj invazivno posegli v trenutne pravice. Predlagatelj ni uspel pojasniti zakaj se je posegalo po tako drastičnih ukrepih, kot je vstop policije v stanovanja, še dodaja.Pri sprejemanju ukrepov v trenutnih časih je pomembna še opredelitev obdobja trajanja veljavnosti ukrepov in pa rok do kdaj se osebni podatki, ki so pridobljeni v tem obdobju lahko hranijo. Pri začasnih ukrepih je nenehno prisotna tudi nevarnost, da se vzpostavljene ukrepe začne sprejemati kot smiselne in samoumevne. Pravicam, ki smo jih gradili stoletja se lahko odpovemo v nekaj dneh opozarja Kovačič Mlinar.Marko Pahor je predstavil aktualno mobilno aplikacijo, ki s pomočjo tehnologije bluetooth zaznava bližino drugih mobilnih naprav. Vsaka okužena oseba je kot taka opredeljena v mobilnem telefonu, negativno pa so označene neokužene osebe. V kolikor telefon zazna bližino okužene osebe se to zabeleži in v kolikor oseba ni bila v stiku z nobenim okuženim se tako dokazuje neokuženost. Takšen pristop so v času epidemije vzpostavili v Južni Koreji, kjer pa poudarjajo, da je za smiselno delovanje sistema potrebno, da aplikacijo uporablja med 60 in 70 odstotkov prebivalstva. Tam ukrep ni bil obvezen za prebivalce, temveč se ga je lahko uporabljalo po lastni presoji. Pahor ukrepa ni opredelil kot pretirano invazivnega, pri tem pa je Pirc Musarjeva opozorila, da so tovrstni ukrepi primerni, dokler ne pridejo podatki v roke države.Vsi govorci so se strinjali, da podatkov o lokaciji posameznika ne sme hraniti država. Lokacijska zasebnost in podatki o socialni mreži posameznika so del zasebnosti, ki jo imamo pravico obdržati zase. Čeprav se pogosto izpostavlja spletno sledenje spletnih velikanov je Nataša Pirc Musar v tem kontekstu povedala, da je razlika med sledenjem Googla in države ta, da ti Google ne potrka na vrata stanovanja.