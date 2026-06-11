  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Če ti trg pove, da si zamočil, sprejmeš in greš naprej

    Težavo z maturantskega plesa je pretvoril v posel. Podjetnik Nik Vene je z nišnim držalom za srajce uspel na Amazonu in gradi blagovno znamko moške mode.
    Lažji del je dobiti idejo, težje pa je potem realizirati prodajo, prepričati posameznika, da je pripravljen plačati za to, kar si ustvaril, pravi Nik Vene. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Lažji del je dobiti idejo, težje pa je potem realizirati prodajo, prepričati posameznika, da je pripravljen plačati za to, kar si ustvaril, pravi Nik Vene. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Milka Bizovičar
    11. 6. 2026 | 06:00
    12:40
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Nik Vene je treniral odbojko in čeprav je nastopal v prvi slovenski ligi ter v času študentske izmenjave v Franciji tudi za klub v Monacu, pravi, da je bila to bolj strast in polprofesionalna kariera. Imela pa je pomembno vlogo na njegovi podjetniški poti, ki jo je začel z 19. leti, kot študent.

    S svojim prvim nišnim izdelkom S-Holder (držalo za srajce), ki ga je ponudil trgu pred desetimi leti prek platforme za množično financiranje Kickstarter in nato svoje spletne trgovine ter posameznih specializiranih butikov z moško modo v tujini, je zdaj zasidran v največji globalni spletni trgovini, produkte pa za podjetje izdelujejo v štirih tovarnah v Evropi in Aziji. Postopoma z ekipo širijo nabor izdelkov moške mode, kajti kot ekonomist se zaveda, da je tvegano staviti vse na enega konja.

    image_alt
    Že pri 24 letih svetovala vladam in vodstvom multinacionalk

    »V teh letih smo razvili precej izdelkov, v redni prodaji jih je zdaj pet. Poleg različnih modelov držal za srajce – z njimi ustvarimo še 50 odstotkov prihodkov od prodaje – ponujamo potovalne usnjene torbice in set dodatkov k smokingu, tik pred lansiranjem je potovalni etui za set ročnih ur,« je naštel Nik Vene.

    Kapital, ki ga je ustvaril v podjetju NV Holders, mu je omogočil še vstop v drugo panogo, na trg počitniških nepremičnin, in tako je nastalo drugo podjetje Venettus properties.

    Kdaj ste prvič pomislili, da moški potrebujejo držalo za srajce?

    Na svojem maturantskem plesu. Takrat sem prvič nosil svečano obleko in ugotovil, da je velika težava, ker srajca ves čas leze iz hlač in povrh je še zmečkana. Rekel sem si, da če to moti mene kot dijaka, verjetno moti tudi milijone ljudi po vsem svetu.

    Narediš lahko najboljšo analizo na svetu, vendar dokler produkta ne daš na trg, ne veš, kaj se bo zgodilo. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Narediš lahko najboljšo analizo na svetu, vendar dokler produkta ne daš na trg, ne veš, kaj se bo zgodilo. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Kot študent ste bili na študijski izmenjavi v Nici, ki jo opisujete kot pomembno prelomnico. Zakaj?

    Ta izmenjava je bila prehod iz otroških let v odraslo obdobje. Tam sem bil sam, tako da sem moral poskrbeti zase, za vse osnovne stvari v življenju. Nikogar ni bilo iz Slovenije, niti iz drugih držav nekdanje skupne države, moral sem se začeti povezovati z ljudmi. Takrat sem še igral odbojko za tamkajšnji klub in to je bil dodatni pritisk, ker so od mene kot tujca ves čas pričakovali, da igram dobro.

    Tako da zagotovo je bila to neka osamosvojitev na vseh področjih, imel pa sem tudi zanimive sošolce iz vsega sveta. Imeli so zelo različne poglede na svet, niso bili tako vkalupljeni glede kariere kot smo v Sloveniji, kjer večina ljudi gre po ustaljeni poti od vpisa na fakulteto, pridobitve diplome in nato zaposlitev, kar je končni cilj.

    V pogovorih z Angleži, Rusi, Američani, Indijci sem se zavedel, da obstaja še milijon drugih možnosti in to mi je dalo misliti, da v resnici ni meja, kamor lahko posežeš, si jih pa postavljamo sami.

    Kako zahtevno se je iz nič uveljaviti v svetu mode z nišnim modnim izdelkom za moške?

    Prednost je, da je v tekstilni panogi in zato nisem potreboval ogromne investicije za zagon, kot bi jo na primer potreboval, če bi bil to nek tehnološki izdelek. To mi je bilo kot študentu s statusu primernimi sredstvi pomembno. Kupiti je bilo treba material, sešiti izdelke in jih testirati. Lahko smo se igrali. Je pa lažji del dobiti idejo, težje pa je potem realizirati prodajo, prepričati posameznika, da je pripravljen plačati za to, kar si ustvaril. In po desetih letih še vedno velja enako.

    Kako močno ste navezani na svoj osnovni izdelek?

    Če na neki točki prodaje ne bi bilo več, bi gotovo najprej preizkusil nove prodajne kanale, nove produkte, boril bi se do konca. Ampak, če ne glede na vse z nekim izdelkom ustvarjaš izgubo, se mu je žal treba odpovedati. Izkušnje že imamo, saj smo dali na trg tudi nekaj izdelkov, ki se niso obnesli, kljub temu, da so prej narejene analize kazale, da bi se morali.

    Nisem emocionalno navezan na svoje izdelke, nanje gledam zelo racionalno, analitično. Če stvar deluje, potem deluje, če ne, pač greš naprej. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Nisem emocionalno navezan na svoje izdelke, nanje gledam zelo racionalno, analitično. Če stvar deluje, potem deluje, če ne, pač greš naprej. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Holderji so že od vsega začetka uspešna zgodba in samo dodajamo nove produkte, seveda pa so cikli, kar je običajen del posla. Med pandemijo je prodaja upadla za 80 odstotkov, leto 2023 je bilo za nas rekordno, odkar je predsednik ZDA Donald Trump, pa tudi mi občutimo posledice njegovih ukrepov.

    Nisem emocionalno navezan na svoje izdelke, nanje gledam zelo racionalno, analitično. Če stvar deluje, potem deluje, če ne, pač greš naprej. Seveda pred tem narediš vse, kar lahko, ampak, če ti trg pravi, da si zamočil, zakaj bi sam sebi kopal še globljo jamo? Raje se lotiš razvoja novega produkta.

    Svojo priložnost ste našli v največji globalni spletni trgovini. Kako vam uspe tekmovati s konkurenco?

    Od leta 2018 res delamo produkte izključno za Amazon. Naša taktika je graditi blagovno znamko NV Holders, razvijati produkte, ki so drugačni, konkurenčnejši. Ko si zamislimo nek izdelek, naredimo analizo trga, pogledamo konkurenco, poiščemo njene minuse in kaj lahko mi naredimo bolje, po čem se lahko razlikujemo od ostalih. Na podlagi vsega tega lahko upravičimo višjo ceno.

    Zdi pa se mi pomembno, da si vedno zadamo cilje, ki so izvedljivi in na katere zunanji dejavniki ne morejo vplivati – sicer gre bolj za okvirne načrte kot realne cilje.

    Velik del prodajalcev tega ne dela, ampak kupuje izdelke na Kitajskem in jih preprodaja. Na ta način mislim, da je precej težko uspeti na Amazonu, saj je več neposredne konkurence. V našem primeru, ker so naši produkti precej nišni, je dodatna prednost, da so vložki v marketing nižji, kot če bi tekmovali v bolj splošni panogi, kot so na primer majice ali puloverji. Je pa vložek v marketing nujen in predstavlja skoraj 30 odstotkov naših prihodkov.

    image_alt
    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Omenili ste analize. Kaj ste se naučili iz neuspelega poskusa prodaje moške torbe, ki ste jo lansirali v sodelovanju z Luko Dončićem, ne da bi prej analizirali trg?

    Analize zdaj vedno naredimo. Ampak naučili smo se tudi, da lahko narediš najboljšo analizo na svetu, vendar dokler produkta ne daš na trg, ne veš, kaj se bo zgodilo.

    Kako pa športno ozadje vpliva na vašo poslovno pot, na način razmišljanja predvsem pri zdrsih?

    Res veliko je podobnosti med profesionalnim športom in podjetniškim svetom. V osnovi potrebuješ veliko discipline, da treniraš vsak dan oziroma da greš vsak dan v pisarno in delaš na projektu. Po drugi strani je v obeh svetovih pomemben dejavnik uspeha tveganje. Vse svoje življenje posvetiš nekemu cilju, ne moreš pa vedeti, kakšen bo izid. Potrebuješ tudi zagon, ambicijo in nek zagon, ki te žene naprej. V športu so to medalje, v poslu pa novi produkti, rast.

    Uspeh je, da lahko vsak dan greš v službo, delaš to, kar te res veseli in si sam kreiraš življenje. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Uspeh je, da lahko vsak dan greš v službo, delaš to, kar te res veseli in si sam kreiraš življenje. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Športniki pravijo, da je regeneracija zelo dober trening. Kako se vi odklopite in kako se napolnite z energijo?

    Trenutno zelo težko, ker imava z zaročenko osemmesečno hčerko in po službi preživljam čas z njima. Drugače pa je to šport – fitnes, tenis in boks. Trudim se trenirati trikrat ali štirikrat na teden, trenutno je to zelo zgodaj zjutraj. In to skupaj s kolegi, tako da hkrati naredimo nekaj za telo in nekaj za glavo, ko se nasmejimo. Tako greš lažje v nov dan.

    Podjetniki pravijo, da je biti podjetnik osamljeno.

    Se strinjam, ker je način življenja drugačen. Ampak najti moraš ljudi, ki so ti podobni po vrednotah, po pogledu na svet, to potem odpira možnosti za dobre debate, skupno vadbo, za družinska srečanja. Mislim, da so odnosi eden izmed temeljev za srečno življenje, zato se od vsega začetka izogibam temu, da bi ves svoj čas posvečal karieri. Druženja so stalnica v mojem koledarju in so zame nujna, da lahko dobro funkcioniram.

    Želel bi si, da bi vsakdo enkrat poskusil nekaj ustvariti kot podjetnik, da bi videl, kako je to v realnosti, kakšni so izzivi, kako zahtevno je konkurirati na globalnem trgu.

    Kaj vam je pa v podjetništvu najtežje? Kaj je največji izziv?

    Podjetništvo je tvegana igra. To je največji izziv in temu se ne moreš izogniti. Zelo težko zagotoviš, da bo tvoje podjetje stabilno do konca življenja. Zavedam se, da se lahko iz danes na jutri zgodi nekaj, kar bo vse obrnilo na glavo. Tako je bilo z izbruhom covida. Je pa v zadnjih letih naše podjetje postalo bolj zrelo in se poskušamo tveganjem čim bolj izogibati ter se osredotočati na stabilnost.

    Kaj pa vse to odtehta?

    Zagotovo življenjski stil, ki ga podjetništvo prinaša. Svoboda, da lahko ustvarjaš in sam krojiš svoje življenje. In da ni avtoritet. Jaz ne funkcioniram z avtoriteto.

    image_alt
    Agent UI predlaga izbor kavarne, rezervira mizo in plača

    Kaj vas pa najbolj moti v odnosu slovenske družbe do podjetnikov, podjetništva?

    Žal mi je, da je podjetnik viden kot tajkun, izkoriščevalec drugih itn., čeprav je v resnici podjetništvo pri nas gonilo socialne države. Brez ljudi, ki prevzemajo tveganje, dajejo delovna mesta ljudem, skrbijo za cele družine ta sistem ne more delovati. Iz osebne izkušnje, ker imam eno podjetje v Sloveniji in eno na Hrvaškem, lahko povem, da je na Hrvaškem poslovno okolje boljše.

    Zdi se mi, da podjetniki ne zahtevamo najboljših pogojev na svetu, ampak konkurenčne pogoje, kot jih imajo sosednje države, da lahko ustvarjamo.

    Ko so težki časi, si moraš povedati, da je to začasno in da se bo trend na neki točki obrnil. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Ko so težki časi, si moraš povedati, da je to začasno in da se bo trend na neki točki obrnil. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Žalostno je, da ima podjetništvo še vedno tako podobo v družbi, čeprav mislim, da se to spreminja. Želel bi si, da bi vsakdo enkrat poskusil nekaj ustvariti na ta način, da bi videl, kako je to v realnosti, kakšni so izzivi, kako zahtevno je konkurirati na globalnem trgu. Najlažje je imeti idejo in nekaj ustvariti, težji del je to prodati in pri tem še ustvariti dobiček.

    Kako pa definirate uspeh v poslu? Kakšni so vaši cilji?

    Uspeh je zelo subjektivna kategorija. Vsak posameznik bi moral pogledati vase in ga definirati po svojih željah in vrednotah. Sam ga ocenjujem skozi odnose, svobodo, preskrbljenost. Uspeh je, da lahko vsak dan greš v službo, delaš to, kar te res veseli in si sam kreiraš življenje. Da se zbudiš v ponedeljek zjutraj in začutiš navdušenje, ker greš lahko razvijati svoje podjetje in reševati dnevne izzive. Da padeš v fokus in pozabiš na čas.

    Cilj pa je razvijati obe podjetji v ritmu, ki ga imamo zdaj. Pri NV Holders dodati nove produkte, povečati tržne deleže in se razširiti na nove trge. Pri Venettus properties pa držati visoko raven storitve in iskati nove nepremičninske investicije. Zdi pa se mi pomembno, da si vedno zadamo cilje, ki so izvedljivi in na katere zunanji dejavniki ne morejo vplivati – sicer gre bolj za okvirne načrte kot realne cilje.

    Kaj pa je ključna lekcija, ki ste jo osvojili do zdaj na poslovni poti?

    Veliko jih je. To, da je na poti veliko valov. Ko so težki časi, si moraš povedati, da je to začasno in da se bo trend na neki točki obrnil. In obratno. To je glavno vodilo, ki me spremlja. Vedno se moraš opominjati, v katerem delu cikla si in v katero smer se giblješ.

    Sorodni članki

    Photo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Luka Bradeško, Solvesall

    Umetna inteligenca odpira prostor za nove ideje

    Luka Bradeško pravi, da se je pri delu v tujini naučil, da sta za uspeh tehnološke rešitve pomembna tudi pravi čas in prostor, ne samo odlična tehnologija.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Novice

    Petra Majdič: Kot podjetnica sem lahko več časa s hčerama

    Šport in podjetništvo imata veliko stičnih točk, predvsem pa v obeh zmagajo tisti, ki se zavedajo, da samo trdo delo prinese uspeh.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2024 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Vsakomur priporočam daljšo izkušnjo v tujini

    Z Boštjanom Čehom o nabiranju izkušenj v tujini, vrnitvi v družinsko podjetje, o cilju postaviti Slovenijo ob bok najinovativnejših biotehnoloških držav.
    Milka Bizovičar 13. 5. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Intervju

    Na cilju dirke po Franciji dan pred Pogačarjem

    Nekdanji atlet, zdaj podjetnik Domen Žnidarič je se v drugi karieri ukvarja z elektronskim merjenjem rezultatov na športnih tekmovanjih.
    Milka Bizovičar 16. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Žerdin: To me spominja na lov na čarovnice; Markeš: Ne bomo tiho

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o aferi Black Cube, palestinski zastavi in antisemitizmu, ki je najbolj zlorabljena beseda.
    10. 6. 2026 | 17:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Napoved

    Slovenija v primežu neviht: znova toča, vetrolom, mnoge intervencije in izpadi elektrike

    Nevihte so proti večeru iz Italije dosegle Slovenijo. Številne intervencije na območjih Primorske, Gorenjske, Osrednje Slovenije, Koroške. Štajerske in Prekmurja.
    10. 6. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Izrael

    Sadje iz nezakonitih judovskih naselbin kupujemo v evropskih supermarketih

    Avtorji raziskave Uvoz okupacije so koprsko pristanišče izpostavili kot eno glavnih vstopnih točk za izraelske produkte med letoma 2017 in 2026.
    Boštjan Videmšek 10. 6. 2026 | 07:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Hofer

    Nov odpoklic izdelka v Hoferju

    Kupci naj izdelek vrnejo v katerokoli trgovino Hofer, kjer jim bodo kupnino povrnili tudi brez predložitve računa. Hofer naproša, da o tem obvestite tudi druge.
    10. 6. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste pripravljeni na dolge sprehode po plaži?

    Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Razno
    SPREMEMBA

    Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

    Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Poslovna konferenca

    Na javnih internetnih mrežah smo preveč ranljivi

    Strokovnjaki za kibernetsko varnost poudarjajo, da so napadalci vse hitrejši, ključ do varnosti pa je v naših rokah.
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 6. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Konferenca Mobilne tehnologije 2026

    Pred pogubo in neumnostjo nas lahko reši le umetna inteligenca (VIDEO)

    Pisatelja dr. Miha Mazzini in Feri Lainšček o človekovi vlogi v času, ko inteligentni sistemi vse bolj sooblikujejo družbo.
    Milka Bizovičar 10. 6. 2026 | 13:10
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije 2026

    Gotovina izginja? Bo UI vzela službe? Odgovarja Klemen Selaković

    Po njegovem umetna inteligenca ni predvsem orodje za zniževanje stroškov dela, temveč vzvod za rast in povečevanje zmogljivosti ekip.
    10. 6. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Poslovna konferenca

    Hrvaška je šolski primer, kako se e-mobilnost v neki državi ne spodbuja

    Podatki kažejo, da je mogoče doseči skoraj 100-odstotni delež električnih vozil, v Sloveniji smo pri 14 do 16 odstotkih.
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 6. 2026 | 11:57
    Preberite več

    Več iz teme

    intervjuNik VenepodjetnikiNV Holders

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Razgiban festival od Kopra do Murske Sobote

    Festival Imago Sloveniae – Podoba Slovenije bo imel program klasične, jazz in etno glasbe na sedemnajstih prizoriščih s 526 glasbeniki iz 23 držav.
    Zdenko Matoz 11. 6. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Matematika ni samo računanje s številkami

    Ajda Lemut Furlani raziskuje matematične strukture, pri katerih je na množici elementov definirana asociativna operacija.
    Saša Senica 11. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Svetovi, ki jih šele začenjamo razumeti

    Ekstremne temperature, nadzvočne hitrosti vetrov, oblaki kovinskih oksidov ... O vremenu na eksoplanetih smo govorili s prof. dr. Christiane Helling.
    Saša Senica 11. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Intervju

    Če ti trg pove, da si zamočil, sprejmeš in greš naprej

    Težavo z maturantskega plesa je pretvoril v posel. Podjetnik Nik Vene je z nišnim držalom za srajce uspel na Amazonu in gradi blagovno znamko moške mode.
    Milka Bizovičar 11. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Rdeči karton

    Tretji junijski četrtek prinaša začetek največjega, finančno najdonosnejšega in hkrati najbolj nepredvidljivega športnega dogodka do zdaj.
    Marko Kočevar 11. 6. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Svetovi, ki jih šele začenjamo razumeti

    Ekstremne temperature, nadzvočne hitrosti vetrov, oblaki kovinskih oksidov ... O vremenu na eksoplanetih smo govorili s prof. dr. Christiane Helling.
    Saša Senica 11. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Intervju

    Če ti trg pove, da si zamočil, sprejmeš in greš naprej

    Težavo z maturantskega plesa je pretvoril v posel. Podjetnik Nik Vene je z nišnim držalom za srajce uspel na Amazonu in gradi blagovno znamko moške mode.
    Milka Bizovičar 11. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Rdeči karton

    Tretji junijski četrtek prinaša začetek največjega, finančno najdonosnejšega in hkrati najbolj nepredvidljivega športnega dogodka do zdaj.
    Marko Kočevar 11. 6. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Varčevanje ni iz mode. Le dobilo je nov pomen

    V času hitrih sprememb, negotovih trgov in vsakodnevnih finančnih odločitev se vedno več ljudi vrača k osnovnemu vprašanju:
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Telemach sedaj ponuja še več

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Gledališče Koper: šest premier, veliki avtorji in prostor za človeka

    V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:22
    Preberite več
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

    Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skolioza hrbtenice: vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Kaj če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
    Promo Delo 20. 5. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    4. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kako poskrbeti za varnejši jutri

    Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

    Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

    Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
    8. 6. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

    Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Sovoznik

    Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

    Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
    Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

    Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
    10. 6. 2026 | 09:35
    Preberite več
    VideoWall
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

    Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
    Izberi poklic, ne stereotip

    Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

    Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

    Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
    10. 6. 2026 | 13:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

    Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PODJETNIŠTVO

    Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

    V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
    9. 6. 2026 | 08:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo