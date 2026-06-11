Če ti trg pove, da si zamočil, sprejmeš in greš naprej

Nik Vene je treniral odbojko in čeprav je nastopal v prvi slovenski ligi ter v času študentske izmenjave v Franciji tudi za klub v Monacu, pravi, da je bila to bolj strast in polprofesionalna kariera. Imela pa je pomembno vlogo na njegovi podjetniški poti, ki jo je začel z 19. leti, kot študent.

S svojim prvim nišnim izdelkom S-Holder (držalo za srajce), ki ga je ponudil trgu pred desetimi leti prek platforme za množično financiranje Kickstarter in nato svoje spletne trgovine ter posameznih specializiranih butikov z moško modo v tujini, je zdaj zasidran v največji globalni spletni trgovini, produkte pa za podjetje izdelujejo v štirih tovarnah v Evropi in Aziji. Postopoma z ekipo širijo nabor izdelkov moške mode, kajti kot ekonomist se zaveda, da je tvegano staviti vse na enega konja.

»V teh letih smo razvili precej izdelkov, v redni prodaji jih je zdaj pet. Poleg različnih modelov držal za srajce – z njimi ustvarimo še 50 odstotkov prihodkov od prodaje – ponujamo potovalne usnjene torbice in set dodatkov k smokingu, tik pred lansiranjem je potovalni etui za set ročnih ur,« je naštel Nik Vene.

Kapital, ki ga je ustvaril v podjetju NV Holders, mu je omogočil še vstop v drugo panogo, na trg počitniških nepremičnin, in tako je nastalo drugo podjetje Venettus properties.

Kdaj ste prvič pomislili, da moški potrebujejo držalo za srajce?

Na svojem maturantskem plesu. Takrat sem prvič nosil svečano obleko in ugotovil, da je velika težava, ker srajca ves čas leze iz hlač in povrh je še zmečkana. Rekel sem si, da če to moti mene kot dijaka, verjetno moti tudi milijone ljudi po vsem svetu.

Narediš lahko najboljšo analizo na svetu, vendar dokler produkta ne daš na trg, ne veš, kaj se bo zgodilo. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kot študent ste bili na študijski izmenjavi v Nici, ki jo opisujete kot pomembno prelomnico. Zakaj?

Ta izmenjava je bila prehod iz otroških let v odraslo obdobje. Tam sem bil sam, tako da sem moral poskrbeti zase, za vse osnovne stvari v življenju. Nikogar ni bilo iz Slovenije, niti iz drugih držav nekdanje skupne države, moral sem se začeti povezovati z ljudmi. Takrat sem še igral odbojko za tamkajšnji klub in to je bil dodatni pritisk, ker so od mene kot tujca ves čas pričakovali, da igram dobro.

Tako da zagotovo je bila to neka osamosvojitev na vseh področjih, imel pa sem tudi zanimive sošolce iz vsega sveta. Imeli so zelo različne poglede na svet, niso bili tako vkalupljeni glede kariere kot smo v Sloveniji, kjer večina ljudi gre po ustaljeni poti od vpisa na fakulteto, pridobitve diplome in nato zaposlitev, kar je končni cilj.

V pogovorih z Angleži, Rusi, Američani, Indijci sem se zavedel, da obstaja še milijon drugih možnosti in to mi je dalo misliti, da v resnici ni meja, kamor lahko posežeš, si jih pa postavljamo sami.

Kako zahtevno se je iz nič uveljaviti v svetu mode z nišnim modnim izdelkom za moške?

Prednost je, da je v tekstilni panogi in zato nisem potreboval ogromne investicije za zagon, kot bi jo na primer potreboval, če bi bil to nek tehnološki izdelek. To mi je bilo kot študentu s statusu primernimi sredstvi pomembno. Kupiti je bilo treba material, sešiti izdelke in jih testirati. Lahko smo se igrali. Je pa lažji del dobiti idejo, težje pa je potem realizirati prodajo, prepričati posameznika, da je pripravljen plačati za to, kar si ustvaril. In po desetih letih še vedno velja enako.

Kako močno ste navezani na svoj osnovni izdelek?

Če na neki točki prodaje ne bi bilo več, bi gotovo najprej preizkusil nove prodajne kanale, nove produkte, boril bi se do konca. Ampak, če ne glede na vse z nekim izdelkom ustvarjaš izgubo, se mu je žal treba odpovedati. Izkušnje že imamo, saj smo dali na trg tudi nekaj izdelkov, ki se niso obnesli, kljub temu, da so prej narejene analize kazale, da bi se morali.

Nisem emocionalno navezan na svoje izdelke, nanje gledam zelo racionalno, analitično. Če stvar deluje, potem deluje, če ne, pač greš naprej. FOTO: Leon Vidic/Delo

Holderji so že od vsega začetka uspešna zgodba in samo dodajamo nove produkte, seveda pa so cikli, kar je običajen del posla. Med pandemijo je prodaja upadla za 80 odstotkov, leto 2023 je bilo za nas rekordno, odkar je predsednik ZDA Donald Trump, pa tudi mi občutimo posledice njegovih ukrepov.

Nisem emocionalno navezan na svoje izdelke, nanje gledam zelo racionalno, analitično. Če stvar deluje, potem deluje, če ne, pač greš naprej. Seveda pred tem narediš vse, kar lahko, ampak, če ti trg pravi, da si zamočil, zakaj bi sam sebi kopal še globljo jamo? Raje se lotiš razvoja novega produkta.

Svojo priložnost ste našli v največji globalni spletni trgovini. Kako vam uspe tekmovati s konkurenco?

Od leta 2018 res delamo produkte izključno za Amazon. Naša taktika je graditi blagovno znamko NV Holders, razvijati produkte, ki so drugačni, konkurenčnejši. Ko si zamislimo nek izdelek, naredimo analizo trga, pogledamo konkurenco, poiščemo njene minuse in kaj lahko mi naredimo bolje, po čem se lahko razlikujemo od ostalih. Na podlagi vsega tega lahko upravičimo višjo ceno.

Zdi pa se mi pomembno, da si vedno zadamo cilje, ki so izvedljivi in na katere zunanji dejavniki ne morejo vplivati – sicer gre bolj za okvirne načrte kot realne cilje.

Velik del prodajalcev tega ne dela, ampak kupuje izdelke na Kitajskem in jih preprodaja. Na ta način mislim, da je precej težko uspeti na Amazonu, saj je več neposredne konkurence. V našem primeru, ker so naši produkti precej nišni, je dodatna prednost, da so vložki v marketing nižji, kot če bi tekmovali v bolj splošni panogi, kot so na primer majice ali puloverji. Je pa vložek v marketing nujen in predstavlja skoraj 30 odstotkov naših prihodkov.

Omenili ste analize. Kaj ste se naučili iz neuspelega poskusa prodaje moške torbe, ki ste jo lansirali v sodelovanju z Luko Dončićem, ne da bi prej analizirali trg?

Analize zdaj vedno naredimo. Ampak naučili smo se tudi, da lahko narediš najboljšo analizo na svetu, vendar dokler produkta ne daš na trg, ne veš, kaj se bo zgodilo.

Kako pa športno ozadje vpliva na vašo poslovno pot, na način razmišljanja predvsem pri zdrsih?

Res veliko je podobnosti med profesionalnim športom in podjetniškim svetom. V osnovi potrebuješ veliko discipline, da treniraš vsak dan oziroma da greš vsak dan v pisarno in delaš na projektu. Po drugi strani je v obeh svetovih pomemben dejavnik uspeha tveganje. Vse svoje življenje posvetiš nekemu cilju, ne moreš pa vedeti, kakšen bo izid. Potrebuješ tudi zagon, ambicijo in nek zagon, ki te žene naprej. V športu so to medalje, v poslu pa novi produkti, rast.

Uspeh je, da lahko vsak dan greš v službo, delaš to, kar te res veseli in si sam kreiraš življenje. FOTO: Leon Vidic/Delo

Športniki pravijo, da je regeneracija zelo dober trening. Kako se vi odklopite in kako se napolnite z energijo?

Trenutno zelo težko, ker imava z zaročenko osemmesečno hčerko in po službi preživljam čas z njima. Drugače pa je to šport – fitnes, tenis in boks. Trudim se trenirati trikrat ali štirikrat na teden, trenutno je to zelo zgodaj zjutraj. In to skupaj s kolegi, tako da hkrati naredimo nekaj za telo in nekaj za glavo, ko se nasmejimo. Tako greš lažje v nov dan.

Podjetniki pravijo, da je biti podjetnik osamljeno.

Se strinjam, ker je način življenja drugačen. Ampak najti moraš ljudi, ki so ti podobni po vrednotah, po pogledu na svet, to potem odpira možnosti za dobre debate, skupno vadbo, za družinska srečanja. Mislim, da so odnosi eden izmed temeljev za srečno življenje, zato se od vsega začetka izogibam temu, da bi ves svoj čas posvečal karieri. Druženja so stalnica v mojem koledarju in so zame nujna, da lahko dobro funkcioniram.

Želel bi si, da bi vsakdo enkrat poskusil nekaj ustvariti kot podjetnik, da bi videl, kako je to v realnosti, kakšni so izzivi, kako zahtevno je konkurirati na globalnem trgu.

Kaj vam je pa v podjetništvu najtežje? Kaj je največji izziv?

Podjetništvo je tvegana igra. To je največji izziv in temu se ne moreš izogniti. Zelo težko zagotoviš, da bo tvoje podjetje stabilno do konca življenja. Zavedam se, da se lahko iz danes na jutri zgodi nekaj, kar bo vse obrnilo na glavo. Tako je bilo z izbruhom covida. Je pa v zadnjih letih naše podjetje postalo bolj zrelo in se poskušamo tveganjem čim bolj izogibati ter se osredotočati na stabilnost.

Kaj pa vse to odtehta?

Zagotovo življenjski stil, ki ga podjetništvo prinaša. Svoboda, da lahko ustvarjaš in sam krojiš svoje življenje. In da ni avtoritet. Jaz ne funkcioniram z avtoriteto.

Kaj vas pa najbolj moti v odnosu slovenske družbe do podjetnikov, podjetništva?

Žal mi je, da je podjetnik viden kot tajkun, izkoriščevalec drugih itn., čeprav je v resnici podjetništvo pri nas gonilo socialne države. Brez ljudi, ki prevzemajo tveganje, dajejo delovna mesta ljudem, skrbijo za cele družine ta sistem ne more delovati. Iz osebne izkušnje, ker imam eno podjetje v Sloveniji in eno na Hrvaškem, lahko povem, da je na Hrvaškem poslovno okolje boljše.

Zdi se mi, da podjetniki ne zahtevamo najboljših pogojev na svetu, ampak konkurenčne pogoje, kot jih imajo sosednje države, da lahko ustvarjamo.

Ko so težki časi, si moraš povedati, da je to začasno in da se bo trend na neki točki obrnil. FOTO: Leon Vidic/Delo

Žalostno je, da ima podjetništvo še vedno tako podobo v družbi, čeprav mislim, da se to spreminja. Želel bi si, da bi vsakdo enkrat poskusil nekaj ustvariti na ta način, da bi videl, kako je to v realnosti, kakšni so izzivi, kako zahtevno je konkurirati na globalnem trgu. Najlažje je imeti idejo in nekaj ustvariti, težji del je to prodati in pri tem še ustvariti dobiček.

Kako pa definirate uspeh v poslu? Kakšni so vaši cilji?

Uspeh je zelo subjektivna kategorija. Vsak posameznik bi moral pogledati vase in ga definirati po svojih željah in vrednotah. Sam ga ocenjujem skozi odnose, svobodo, preskrbljenost. Uspeh je, da lahko vsak dan greš v službo, delaš to, kar te res veseli in si sam kreiraš življenje. Da se zbudiš v ponedeljek zjutraj in začutiš navdušenje, ker greš lahko razvijati svoje podjetje in reševati dnevne izzive. Da padeš v fokus in pozabiš na čas.

Cilj pa je razvijati obe podjetji v ritmu, ki ga imamo zdaj. Pri NV Holders dodati nove produkte, povečati tržne deleže in se razširiti na nove trge. Pri Venettus properties pa držati visoko raven storitve in iskati nove nepremičninske investicije. Zdi pa se mi pomembno, da si vedno zadamo cilje, ki so izvedljivi in na katere zunanji dejavniki ne morejo vplivati – sicer gre bolj za okvirne načrte kot realne cilje.

Kaj pa je ključna lekcija, ki ste jo osvojili do zdaj na poslovni poti?

Veliko jih je. To, da je na poti veliko valov. Ko so težki časi, si moraš povedati, da je to začasno in da se bo trend na neki točki obrnil. In obratno. To je glavno vodilo, ki me spremlja. Vedno se moraš opominjati, v katerem delu cikla si in v katero smer se giblješ.