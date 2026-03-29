Čehi bodo v razvoj Zlatega griča investirali 20 milijonov evrov

Občinski svet Občine Slovenske Konjice je prejšnji teden soglasno potrdil občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje Zlatega griča v Škalcah. S tem je češka investicijska skupina Fidurock kot lastnica Zlatega griča dobila pravno podlago za nadaljevanje enega najpomembnejših turističnih razvojnih projektov v regiji. Ta predvideva nova delovna mesta ter nadgradnjo turistične ponudbe območja na višjo,mednarodno konkurenčno raven, so sporočili iz družbe. V naslednji fazi projekta bodo stekli postopki priprave projektne dokumentacije in pridobivanja gradbenih dovoljenj, ki jih želijo na Zlatem griču zaključiti še v letošnjem letu. Začetek gradnje je predviden v letu 2027.

»Prostorski načrt predstavlja zeleno luč za Zlati grič. Omogoča nam, da uresničimo razvoj, ki bo okrepil prepoznavnost območja in hkrati ohranil dediščino Škalc,« je dejal DavidHauerland, direktor češke investicijske skupine Fidurock, ki je lastnica Zlatega griča. Potrjeni občinski podrobni prostorski zajema več kot 20 hektarjev vinogradniškega območja v Škalcah. Pri tem bo večina površin tudi v prihodnje ostala namenjena vinogradništvu, s čimer se ohranja značilna kulturna krajina tega prostora. V prenovo in razvoj Zlatega griča načrtujejo vložiti približno 20 milijonov evrov. Cilj investicije je celostna prenova in nadgradnja območja v butično vinsko-turistično destinacijo, ki bo omogočala večdnevne obiske in povezovala vino, kulinariko, naravo, šport ter sprostitev, so še spročili iz družbe.