Skrb zase, za samopreskrbo, čebele, divjad, naravo in zabava

Celjski sejem bo od petka do nedelje na ogled postavil pet tradicionalnih pomladnih Marčnih sejmov, in sicer Dneve lovstva, Dneve športnega strelstva, že 49. strokovni dogodek čebelarjev Apis Slovenia Europe, sejem Flora&Vrt ter novost Fit&Well, ki je nadgradnja sejma Altermed in je namenjen aktivnemu življenjskemu slogu in dobremu počutju. Skupno se bo predstavilo 400 razstavljavcev iz 14 držav, ki bodo zasedli vse sejemske dvorane.

Tradicionalni Apis Slovenia Europe, ki je eden največjih tovrstnih dogodkov v Evropi, bo združil čebelarje v soboto in nedeljo. Kot je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, bodo v soboto opozorili na eno največjih nevarnosti v tem trenutku: »Govorili bomo o azijskem in orientalskem sršenu. Gostili bomo največjega strokovnjaka na tem področju, ki prihaja iz Grčije. Problematiko poznamo, čakamo pa še na pravi odziv države. Bojim se, da če ne bomo izpeljali pravih ukrepov, se bomo, ko bo sršen tukaj, gledali, kdo in kako ga bo odstranjeval.«