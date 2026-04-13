Celjski sejem z novim konceptom

Mednarodni industrijski sejem (MIS), eden ključnih dogodkov za industrijo v širši regiji, bo po novem potekal vsako leto, pri čemer bo vsaka izvedba vsebinsko osredotočena na aktualne razvojne teme in izzive sodobne industrije.

Prvi letni MIS bo potekal med 14. in 17. aprilom 2026 in bo v Celje znova pripeljal več kot 200 razstavljavcev iz več kot 12 držav, med drugim tudi iz Japonske in Kitajske. S tem sejem dodatno potrjuje svojo vlogo pomembnega stičišča industrije, kjer se srečujejo podjetja, inovacije in strokovno znanje.

Letošnja izvedba bo v ospredje postavila ključne tehnološke in razvojne smeri, ki zaznamujejo sodobno industrijo. Med najpomembnejšimi bodo digitalizacija proizvodnje, umetna inteligenca, robotika in avtomatizacija, ki vse bolj spreminjajo način načrtovanja, vodenja in optimizacije proizvodnih procesov. Pomemben poudarek bo tudi na tehnologijah obdelave materialov, kot so varjenje, rezanje in druge napredne proizvodne metode, ter na sistemih za vzdrževanje industrijske opreme, ki zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito delovanje proizvodnih obratov.

Sejem bo ponudil tudi vpogled v rešitve s področja industrijske logistike in oskrbovalnih verig, kjer digitalno podprto upravljanje omogoča boljšo sledljivost, optimizacijo procesov ter učinkovitejši pretok materialov in blaga. Poseben poudarek bo namenjen energetskim rešitvam, učinkoviti rabi energije in trajnostnim pristopom, saj prav ti postajajo ključni dejavniki konkurenčnosti sodobnih industrijskih podjetij. V tem okviru bodo predstavljene tudi tehnologije reciklaže, ravnanja z odpadki ter napredni materiali, ki podpirajo prehod v krožno gospodarstvo.

Pomemben del sejma predstavlja tudi vsebinsko bogat spremljevalni program, ki bo potekal vse štiri dni in ponudil številne priložnosti za strokovno izmenjavo, predstavitve dobrih praks in poslovno povezovanje. Prvi dan bo namenjen predvsem logistiki, digitalnim rešitvam in pametni proizvodnji, drugi dan pa bo v znamenju proizvodnje, umetne inteligence in varilne tehnike ter mednarodnega poslovnega srečanja Connect2Slovenia, ki spodbuja B2B povezovanje podjetij.

Tretji dan sejma bo osredotočen na vzdrževanje, energetiko in napredne tehnologije v okviru Kongresa pametnega vzdrževanja, ki odpira ključna vprašanja digitalne transformacije, upravljanja sistemov in vpliva novih tehnologij na industrijo. Dan bo dopolnil tudi VIP večer z Ivom Boscarolom, ki bo ponudil navdihujoč pogled na podjetništvo in inovacije. Zaključni dan sejma bo nadaljeval teme vzdrževanja, energetike in digitalizacije ter ponudil vpogled v zakonodajne zahteve, standarde in dobre prakse na tem področju.

Mednarodni industrijski sejem tudi v prihodnje ostaja pomembna platforma za povezovanje podjetij, strokovnjakov in inovatorjev. Razstavljavcem omogoča neposreden stik s poslovnimi partnerji, kupci in strokovno javnostjo iz širše regije, hkrati pa spodbuja izmenjavo znanja in predstavitev najnovejših industrijskih rešitev.

Z uvedbo letne izvedbe in vsakoletno tematsko usmeritvijo Celjski sejem dodatno krepi vlogo MIS kot enega ključnih industrijskih dogodkov v jugovzhodni Evropi. Aprila 2026 bo Celje znova postalo prostor, kjer se srečajo industrija, inovacije in znanje ter kjer nastajajo pogovori o prihodnosti sodobne proizvodnje.

