Celjsko sejmišče prihodnji teden v znamenju pločevine

Po štirih letih v družbi Celjski sejem prihodnji teden spet pripravljajo sejma Gospodarska vozila in logistika ter Avto in vzdrževanje. Sejma bosta med 18. in 21. majem. Od 17. do 19. maja pa skupaj z Zbornico komunalnega gospodarstva (ZKG) pripravljajo prvi sejem Komot. Gre za novi sejem, na katerem bodo na ogled komunalna oprema, vse novosti s področja ravnanja z odpadki in vodnih tehnologij.

Trije majski sejmi so namenjeni predvsem obiskovalcem B2B, torej stroki, je povedala vodja majskih sejmov Renata Košenina. Predstavilo se bo 105 razstavljavcev iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Italije, Nemčije in Poljske, zastopanih pa bo 300 blagovnih znamk. Izvršni direktor družbe Celjski sejem Robert Otorepec pričakuje od 15.000 do 20.000 obiskovalcev.

Kot je povedala Košenina, se je v štirih letih, odkar so zadnjič izpeljali sejma, nabralo veliko novosti, prisotnost na sejmu so potrdile skoraj vse znamke težkih gospodarskih vozil: »Po napovedih proizvajalcev bodo do leta 2030 tudi tovorna vozila že dosegla ogljično nevtralnost, zato bodo primeri takšnih električnih avtobusov, tovornjakov in kombiniranih vozil predstavljeni na sejmu.« Obiskovalci bodo lahko nekatera gospodarska vozila tudi testirali in se preizkusili na simulatorju vožnje.

Na okrogli mizi o težavah

Predsednik sekcije za promet pri Obrtni zbornici Slovenije Peter Pišek je dejal, da so sejmi zelo koristni, saj si na njih mogoče ogledati različne novitete, ki jih morajo spremljati v logistiki, ki, kot je povedal Pišek, predstavlja 17 odstotkov bruto domačega proizvoda. Poudaril je, da danes veliko govorimo o zelenem prehodu, a naredimo premalo: »Zeleno je drago. Tovornjak na dizelski pogon stane 120.000 evrov, na plin 180.000, na elektriko pa 350.000 evrov. Vsekakor bo država morala priskočiti na pomoč.«

Kot je še dejal Pišek, načrtujejo v okviru sejma tudi okroglo mizo, na kateri bodo izpostavili aktualne težave prevoznikov in logistike, od gradnje tretje razvojne osi do umanjkanja avtocestne policije in nelojalne konkurence na cesti ter problemov z zaposlovanjem tujcev, kjer predlagajo zaposlitev na zaupanje.

S tem se strinja tudi predsednik sekcije za prevoz blaga pri Gospodarski zbornici Slovenije Milan Slokar: »Mi lovimo Nemčijo in Hrvaško, kjer delavec pride in takoj začne delati. Pri nas pa mora delavec v Bosni dati odpoved in potem tu šest mesecev čakati na vse dokumente. 40 odstotkov ljudi nam gre od tod takoj, ko dobijo dokumente. Kar pomeni, da mi urejamo dokumente in delavce za druge države.«