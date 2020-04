Cementarne na Kitajskem že s polno paro

Motena proizvodnja



Lani trojno rekordno leto

REUTERS Izvršni direktor LafargeHolcima Jan Jenisch. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

Ljubljana – Z akcijskim načrtom Zdravje, stroški in gotovina se pandemiji koronavirusa prilagaja tudi vodilna svetovna multinacionalka s področja gradbenih materialov LafargeHolcim, ki v sedemdesetih državah sveta zaposluje več kot 70.000 ljudi. Po lanskem rekordnem dobičku v višini dobrih 3,6 milijarde evrov in »solidnem« letošnjem prvem četrtletju se bojijo, da bo pandemija covida-19 »močno negativno« vplivala na njihovo poslovanje drugega četrtletja.Na Kitajskem, kjer trenutno delajo vsi njihovi obrati, se bo okrevanje nadaljevalo, so prepričani. Ta mesec bodo v primerjavi z lanskim aprilom Kitajcem dobavili sedemdeset odstotkov cementa, agregatov ter betona, medtem ko na večini drugih trgov pričakujejo znaten upad prodaje še v maju.Kot ugotavljajo v LafargeHolcimu, je gradbeništvo sicer bolj »odporno« proti »motnjam« trga zaradi koronavirusa kot drugi sektorji, a kljub temu poslovanje ne teče gladko. Čeprav je bilo povpraševanje v prvem četrtletju po njihovi oceni »na splošno solidno«, za drugo četrtletje niso optimistični. Da bi ublažili vpliv krize zaradi koronavirusa, so v akcijskem načrtu investicijske odhodke za 2020 v primerjavi z lanskim letom znižali za okrog 380 milijonov evrov, stalne stroške za dobrih 280 milijonov, zmanjšujejo neto obratni kapital in intenzivno pregledujejo paleto svojih izdelkov ter storitev, da bi našli možnosti za cenejšo energijo.Pred dobrim tednom, 26. marca, je imel LafargeHolcim »znatno okrepljeno« likvidnost; znašala je 7,6 milijarde evrov. Smernice, ki so si jih postavili za 2020, ne veljajo več, ugotavljajo, zagotovo pa zaradi pandemije še nekaj časa ne bo mogoče zagotavljati stanovitnega razvoja. Uradni rezultati o poslovanju v prvem četrtletju bodo znani 30. aprila.Skupščina multinacionalke, ki bo predvidoma sredi maja, bo odločala o dividendi v višini 1,9 evra na delnico. Izplačali jo bodo iz rezerve za prispevek tujega kapitala. Lansko leto je bilo za LafargeHolcim trojno rekordno; zabeležili so rekorden dobiček iz poslovanja v višini 3,6 milijarde evrov, kar je šestnajst odstotkov več kot leto prej; dosegli so rekord v čistem dohodku v višini 1,9 milijarde evrov, kar je tretjino več kot v 2018, in v tretjino višjem dobičku na delnico. Po oceni izvršnega direktorjaje »močno znižanje neto dolga (za 4,4 milijarde evrov, op. p.) bistveno okrepilo bilanco stanja«, izpolnili so vse cilje za 2019 in »podjetje premaknili na novo raven uspešnosti«.