Čemu zamik vstopa na borzo razvijalcev modelov UI

Ameriški razvijalec modelov umetne inteligence Anthropic naj bi po poročanju Wall Street Journala (WSJ) prvo javno ponudbo delnic (IPO) izvedel šele novembra, in ne oktobra, kot so pričakovali vlagatelji. Zamik sledi odločitvi konkurenčnega podjetja OpenAI, da letos ne bo šlo na borzo. Pričakovanja za Anthropic so izjemna, napoveduje se rekordno velik IPO – tako po količini zbranega denarja (sto milijard ameriških dolarjev) kot tudi po vrednotenju (dva bilijona dolarjev), s čimer bi prehitel ameriško vesoljsko podjetje Spacex, ki je z odmevno prvo ponudbo junija zbralo 75 milijard dolarjev pri vrednotenju 1,77 bilijona dolarjev. Po poročanju WSJ želi Anthropic še pred kotacijo predstaviti dobre rezultate za tretje četrtletje, kar bi razložilo njen kratki zamik. Podjetje je namreč trenutno ...