Cena ameriške jedrske renesanse

Donald Trump je obljubil, da bo zgradil floto novih reaktorjev, da bi pomagal »zmagati« v tekmi umetne inteligence.

Na industrijskem območju ob obali Michiganskega jezera na stotine delavcev hiti, da bi dosegli nekaj doslej še nevidenega: ponovni zagon ameriške jedrske elektrarne, ki je bila predvidena za razgradnjo. Pred sedmimi leti je energetsko podjetje Entergy, nekdanji lastnik elektrarne Palisades, zaposlenim sporočilo, da njeno obratovanje ni več ekonomsko upravičeno in da jo bo treba zapreti. Revolucija hidravličnega lomljenja, ki je zagotovila na videz neomejene količine poceni zemeljskega plina, in dve desetletji stagnacije povpraševanja po elektriki so po navedbah Entergyja zmanjšali zanimanje vlagateljev za tehnologijo, s katero ZDA proizvedejo približno petino električne energije. »Med zaposlenimi je bilo veliko frustracij, ker je elektrarna delovala zelo, zelo dobro, a so jo zaprli iz ...